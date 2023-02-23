憂綠營護航NCC讓鏡電視案過關 陳椒華召委選舉票投國民黨

立法院常設委員會今天舉行召委選舉，時代力量立委陳椒華票投國民黨人選，引起外界討論，時代力量立法院黨團表示，考量鏡電視案仍需持續監督和追蹤，民進黨團屢次封殺要求成立調閱小組的提案，如果讓民進黨在交通委員會掌握2席召委，等於是讓鏡電視案輕鬆闖關。

立法院常設委員會今天上午舉行召委選舉，陳椒華在交通委員會票投國民黨人選，時代力量立委邱顯智則是投給自己，國民黨立委陳雪生首先獲得5票當選，民進黨立委許智傑、何欣純則各獲得4票，經過民進黨團協調後由許智傑出任召委。

時代力量立法院黨團下午發布聲明說明，時代力量黨團在立法院第十屆第7會期委員會抽籤時，由邱顯智與陳椒華2位委員抽中交通委員會。

時代力量立法院黨團說，考量鏡電視案仍需持續監督和追蹤，以民進黨團在鏡電視案爆發以來，在交通委員會屢次表決反對、封殺時力黨團要求成立調閱小組等護航NCC的作為看來，如果讓民進黨團在交通委員會掌握2席召委，就等於讓鏡電視案在毫無立法院監督力道下輕鬆闖關。

時代力量立法院黨團指出，時代力量黨團3位立委決議由長期追蹤監督NCC、鏡電視案的陳椒華投給在野黨召委人選，以維持民主政治監督制衡的原則，僅為議題上的合作，並且透過邱顯智投給自己，表達時力黨團仍然堅持維護政黨獨立自主，以及對交通安全議題的基本立場。

陳椒華事後也透過臉書表示，過去1年她在交通委員會最大的遺憾是，追究黨政軍高層介入鏡電視執照核發的爭議及責任，一再被執政黨杯葛，未能將真相釐清，而今年有幸抽到交通委員會，能夠繼續留下來，在本屆立法院會期的最後1年，為鏡電視一案繼續把關追究。

陳椒華說明，為了避免發生執政黨透過抽籤方式取得2席召委，進而實質沒收追究黨政軍高層介入鏡電視執照核發案的情事，時代力量黨團決議由她投票支持在野黨立委擔任召委，而邱顯智則投給自己以表達政黨獨立自主，以及對交通安全議題的基本立場。