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外交部證實 美眾院中國委員會主席蓋拉格訪台並見總統
外交部今證實，美國眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）本月17日到20日訪台，期間拜會總統蔡英文、副總統賴清德、國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮等。
外交部發言人劉永健今表示，蓋拉格訪台期間曾就台美共同關切的議題，以及強化台美關係，深入與國內各界交換意見。
顧立雄、吳釗燮到美國在台協會（AIT）總部參加台美高層會議，媒體關注會中觸及哪些議題？劉永健回應，近年台美關係不斷深化，在經貿、軍售、科技、教育等各領域持續互動。
劉永健表示，台美夥伴關係全面提升，美國資深官員多次發表友我言論，顯見美方不僅重視台海穩定，也多次重申對台安全承諾，深化台美關係也是美國跨黨派國會議員的共識。
劉永健強調，台美雙方將就各項議題保持密切順暢溝通，會在既有良好基礎上，與美方就各項議題持續交流與合作。
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