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江啟臣邀請蕭美琴回台報告 綠委：恐影響對美外交工作

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
立法院第十屆第7會期外交及國防委員會召委選舉，由國民黨立委江啟臣（左）及民進黨立委蔡適應（右）當選。記者季相儒／攝影
立法院第十屆第7會期外交及國防委員會召委選舉，由國民黨立委江啟臣（左）及民進黨立委蔡適應（右）當選。記者季相儒／攝影

立法院外交及國防委員會召委、國民黨立委江啟臣今天表示，未來會正式邀請駐美代表蕭美琴返國報告對美工作，民進黨立委羅致政表示，如果要蕭美琴要專程返台，可能會影響在美國的外交工作；民進黨立委何志偉則說，駐美代表是非常繁重的工作，一切還是要以國事為重。

立法院常設委員會上午舉行召委選舉，外交及國防委員會以推舉方式選出國民黨立委江啟臣、民進黨立委蔡適應擔任具排審議案權力的召委。江啟臣表示，台、美關係及兩岸局勢處於關鍵期，民眾都十分關注，未來他會正式邀請蕭美琴到國會報告對美工作並備詢。

羅致政下午受訪時表示，駐美代表的主要工作還是對美，但是現在立法院很忙碌，行政部門也有很多議題在進行討論，如果要蕭美琴專程返台的話，可能會影響到在美國的外交工作。

不過，羅致政也說，如果蕭美琴未來有機會返國述職，甚至到立法院進行專案報告，他個人並不反對，但是要挑選適當的時機，更何況召委本來就有這個權利，「至於能不能順利回來，也要取決於她的工作情況」。

何志偉受訪時則說，他尊重各個召委的想法，一切還是要按照體制走，但是大家還是要想一下，一趟飛機來回飛了30、40幾個小時，到底是否符合效益，於私大家都是好朋友，一通電話都可以解決，於公如果需要說明什麼事情，執政黨都很樂意溝通、說明與互動。

何志偉認為，駐美代表是非常繁重的工作，還有很多事情要做，所以不管是述職也好，還是返國報告也好，民進黨團都會尊重，但是還是要以國事為重，這件事情不分黨派，他會尊重召委的排案權。

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