政院拍板公共運輸月票方案 綠委：須考量縣市財政狀況

行政院會今天通過疫後特別預算案，內容包括地方政府推動通勤通學公共運輸票證方案的支出，民進黨立委陳歐珀表示，中央推出通勤月票立意良善，但是要考量不同縣市的財政狀況，提出不同的補助成數，如此才能平衡城鄉的交通落差，保障通勤族的權益。

行政院會上午通過行政院主計總處提報的「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，歲出編列新台幣3800億元，其中1417億元用來普發現金、165億元辦理中產以下房貸戶支持方案，還包括交通部補助地方政府推動通勤通學公共運輸票證方案的支出。

立法院交通委員會召委、民進黨立委許智傑受訪時說，火車在南台灣是相當重要的大眾運輸，自己會在交通委員會爭取把台鐵納入月票，1000元的價格對刺激南台灣民眾使用大眾運輸更有誘因，再加上廣設公共自行車系統、公車小黃等建設，未來南台灣共同生活圈將會越來越方便。

不過，陳歐珀受訪時說，行政院今天拍板「中央促進公共運輸使用方案」，北部通勤月票卻獨漏宜蘭，中央推出通勤月票立意良善，但是應該要考量不同縣市的財政狀況，提出不同的補助成數，如此才能平衡城鄉的交通落差，保障通勤族的權益。

陳歐珀表示，宜蘭來往雙北地區的通勤距離與費用，平均來說比基隆、桃園都還要高，財政狀況也比這2個縣市差，中央對各縣市的補助比例卻一視同仁，這是齊頭式平等。

陳歐珀呼籲，交通部應該增加對宜蘭縣的補助比例，避免宜蘭縣政府因為財政困難，只能提出縣內交通的月票計畫。

陳歐珀也說，根據他所了解，宜蘭縣政府正在與「北北基桃」4縣市討論如何納入1200元的月票方案，但是溝通似乎不太順暢，如果最後協調不成，宜蘭縣政府也應該盡速獨立提出「宜蘭－雙北」的月票規劃，至於需要補助的比例，自己未來會盡力協助。