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財部公布6千元領現細節！ 4類族群、5大管道可領取

政院通過1200元月票 民眾黨立委邱臣遠：中央過於草率

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠。 圖／聯合報系資料照
民眾黨立法院黨團總召邱臣遠。 圖／聯合報系資料照

今天行政院會通過中央促進公共運輸使用方案，民眾黨立委邱臣遠認為中央過於草率，中央目前只規劃3年財源，未來預算能否繼續，是一個大問題；另外各縣市的預算準備好了嗎？到底錢在哪裡？

邱臣遠表示，這項政策對於雙北地區的通勤族來說，並無新意，只是擴大實施到桃園市與基隆市；但對於中南部大眾運輸不健全的縣市來說，民眾花一千元購買不方便的大眾交通月票，是否真能減輕通勤負擔？又有多少人能夠真正受惠？

邱臣遠認為，交通部應該「因地制宜」，先讓地方提出真正能補助到民眾，又能提升大眾運輸系統使用率的方案，再實施也不遲。

邱臣遠說，大眾交通運輸政策應重視永續規劃，這次將地方創意政策推向全國，雖然立意良善，但未能全盤考量地方交通特性與財政能力，對於政策的長期性目標及穩定的財源，有欠周詳，也容易讓人質疑只是為了選舉而推出的大撒幣「政策買票」及財政紀律敗壞。

邱臣遠呼籲，政府應思考如何編列預算，才能達到政策永續推動的目標，並且恪守財政紀律，不要曇花一現、政策買票，否則只會衍生更嚴重的世代不正義。

邱臣遠

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