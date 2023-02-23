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中國委員會主席密訪台灣 綠委：台美交流層級不斷提升

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
美國眾議院新成立的「中國問題特別委員會」主席蓋拉格。路透
美國眾議院新成立的「中國問題特別委員會」主席蓋拉格。路透

美國眾議院「中國問題特別委員會」主席蓋拉格日前秘密訪台，民進黨立委羅致政今天表示，台美的交流跟互動一直都非常密切，而且密度跟層級不斷在提升當中；民進黨立委何志偉則說，台美關係非常友好，大家都希望安定與穩定，希望不要再創造更多的衝突或摩擦。

外媒華盛頓郵報今天報導，擔任美國眾議院新成立的「中國問題特別委員會」主席蓋拉格（Mike Gallagher）週末密訪台灣4天，期間晉見總統蔡英文，同時透露美國眾院議長麥卡錫可能在2024年初台灣大選後訪台。

羅致政受訪時表示，台灣跟美國國會部門的互動跟交流，其實一直以來都是非常密切，而且密度跟層級不斷在提升當中，這是很正面的發展。

羅致政也說，美國前眾議院議長裴洛西已經在去年來過台灣，「所謂的國會議長來台灣訪問，並不是一件不可能的事情」，至於到訪的時機點跟形式還牽涉到許多細節，還是要等到情勢比較明朗再去做規劃。

民進黨立委何志偉則認為，「蓋拉格訪台對我們來講，我覺得都是好事」，因為台美21世紀貿易倡議還在進行當中，這項行政協定後續要如何提升，其實還有很多事情要做。

何志偉強調，台美關係非常友好，雙邊關係的實質發展相當穩定，但是對於中華民國來講，真正的關鍵在於「如何再變成更友好的多邊關係」，而這個多邊關係必須要安定及穩定，多邊關係甚至還包含中國在內。

有關麥卡錫訪台的議題，何志偉則說，大家的重點還是會放在安定與穩定，希望不要再創造更多的衝突或摩擦，這件事情要跟台美21世紀貿易倡議併在一起看，除了經濟層面還有區域安全及穩定，這是大家期待的事情。

美國 何志偉 民進黨

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