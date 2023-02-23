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政院修法通過：亡故官兵所遺未成年子女加發撫卹金

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院代理發言人羅秉成今主持院會後記者會。記者鄭媁／攝影
行政院代理發言人羅秉成今主持院會後記者會。記者鄭媁／攝影

為照顧亡故官兵遺有未成年子女生活，行政院會今討論通過「軍人撫卹條例」第13條、第21條、第40條條文修正草案，針對軍人因作戰、演訓，救災救難等高風險情形造成死亡，其所遺未成年子女每人每年，將再加發撫恤金，以強化軍人權益，草案將送請立法院審議。

修法增訂亡故官兵遺有未成年子女，每一未成年子女每月加發撫卹金，金額比照「國民年金法」規定的老年基本保證年金給與標準（現為3772元）發給至成年為止；軍人因作戰、演習訓練或搶救災害而死亡的未成年子女，每月再加發撫卹金，其給與標準由國防部擬訂，報請行政院核定。

國防部指出，本次修正重點是為落實亡故官兵遺有未成年子女的生活照顧，彰顯政府對亡故官兵為國家安全犧牲奉獻之肯定，並使軍人撫卹制度更臻完善。

行政院代理發言人羅秉成今在院會後記者會轉述，行政院長陳建仁指出，其他公教人員，也會有因冒險犯難的任務或工作，若發生死亡情形，也應比照這次規定修法，他已指示教育部、協請考試院銓敘部，比照軍人撫卹條例修法，以周全軍公教人員執行高風險任務，一旦發生死亡，能無後顧之憂。

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