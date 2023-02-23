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國民黨痛批民進黨大官無力解決蛋荒 只會輔選蔡培慧

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
民進黨發言人李明璇（左）、文傳會副主委林家興質疑民進黨連雞蛋問題都搞不定，農委會主委陳吉仲、行政院副院長鄭文燦卻只忙著輔選蔡培慧。記者江良誠／攝影
民進黨發言人李明璇（左）、文傳會副主委林家興質疑民進黨連雞蛋問題都搞不定，農委會主委陳吉仲、行政院副院長鄭文燦卻只忙著輔選蔡培慧。記者江良誠／攝影

國民黨文傳會副主委林家興、發言人李明璇開記者會，質疑現在缺雞蛋、國家社會問題一堆，民進黨政府卻放在一旁不顧，動用全黨、國家資源輔選蔡培慧「全黨救一人」，置民生國家大事不顧，就是擺爛政黨。

李明璇說，現在缺蛋問題嚴重，實地走訪南投一間全聯，冷藏雞蛋區都是空的，一間雞蛋雜糧行也蛋架也是空的，這應該是農委會主委陳吉仲的工作，但陳吉仲卻忙著為蔡培慧助選，蔡培慧甚至還約陳吉仲泡茶。

農委會卻把「蛋荒」推給飼料價揚跟氣候變遷，學者專家早就提醒要預作準備，陳吉仲完全沒有危機意識，只會幫蔡培慧輔選。陳吉仲竟還大言不慚，說缺蛋他「已經盡最大的努力」，根本不務正業。

李明璇質疑，王定宇、王必勝、陳宗彥等民進黨高官陷入桃色風波、荒淫濫權，蔡培慧作為女性從政者，卻避而不談，要如何面對南投的女性選民？民進黨婦女部改名成「性別平等部」後，也未見對黨內這些桃色高官提出批評反省，臉書內容反而都在輔選蔡培慧。

李明璇也批評，蔡培慧自稱要「為南投爭一口氣」，但蔡培慧曾謊稱BNT是中國大陸代工而阻擋疫苗，還要進口萊豬，南投鄉親要睜大眼睛，「別讓只有黨意、沒有民意的黨意立委出現在南投。」

林家興說，行政院副院長鄭文燦等民進黨大官，國家社會問題如此之多，卻還忙著到南投輔選，「治國不會，輔選最會」，他建議，鄭文燦如果到南投輔選，記得帶蛋來。

蔡培慧 南投 陳吉仲

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