王婉諭出任時力新任黨主席 任期2年至2025年2月28日

時代力量今天舉辦第4屆決策委員會預備會議，推選出時代力量立委王婉諭出任新任黨主席，王婉諭將在3月1日上任，任期將至2025年2月28日。

時代力量中央黨部中午舉辦第4屆決策委員會預備會議，會後由王婉諭協同新任決策委員舉行記者會，共同說明未來黨務優先推展方向與期待。

時代力量第4屆決策委員選舉在2月12日結束，本次選出決策委員依得票數排列為宋國鼎、吳韋達、陳椒華、王婉諭、邱顯智、張衞航、賴嘉倫、陳志明、周偉航、蔡惠婷、白卿芬、林彥甫、林易瑩、湯茹婷、簡智翔。

時代力量黨章明定，時力設決策委員會，成員15人，候補3人，由黨員選舉產生，負責綜理本黨事務，任期自西元奇數年3月1日起2年，於任期屆滿前改選。決策委員會成員互選黨主席1人，任期與決策委員同。