南部缺水 藍批漏水率高、水庫淤積：王美花早該被換掉

南部縣市出現缺水、限水情況，國民黨立委陳以信表示，雖南部遭逢大旱，但政府一直有開會卻無效，尤其全國漏水率仍高達13％，根本是「早該準備卻沒準備」。國民黨立法院黨團總召曾銘宗也指出，前瞻已針對水環境編1807億預算，錢都不知花到哪裡。

國民黨團今在立法院舉行記者會，國民黨立委賴士葆質疑，台灣降雨是全世界降雨平均2.6倍左右，但政府包括水庫淤積嚴重、管線老舊、漏水率高以及水費和民生工業用水調配間，都處理不好，弄到縣市缺水危機。

賴士葆直言，就算地勢陡峭，也是幾十年來都知道的事，為何經濟部長王美花任內就發生不只一次缺水？ 王美花國貿不懂、工業不懂，連水也不懂「早就該被換掉了」。

陳以信指出，台南面臨三十多年來大旱，中南部水庫現都有缺水狀況，嘉義、台南的水庫蓄水率都約在兩成到四成附近， 但其實政府去年就有防旱會議和緊急應變作業，至今半年多還是缺水。包括開源（人工湖、設備）、節流（漏水率）、調度（北水南用及管線普及率）和用水備援的成效，都令人質疑，且現全國漏水率是13％，相對日本全國漏水率僅5%，台灣缺水嚴重政府要負責，如政府不能改善，那這政府「不要也罷」。

曾銘宗也表示，缺水衝擊民眾民生用水權益和產業發展，現在已經開始限水，包括科技業都開始警戒，台南3月1日起減量供水，也衝擊面板業等業者。

曾銘宗批評，政府前瞻條例特別預算總數有八千四百億，其中一項是改善水環境，花了1807億，政府也有增水計畫，但錢花了「效果在哪？」，國民黨團要求政府，對於民生需求和產業發展，應儘速提出解決缺水的具體因應方案。