快訊

俄烏戰周年／共軍緊盯戰事 學到2武器可應用台海開戰

直播／較上周降14.5%！本土確診新增14,083例、境外304例 37人病歿

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南部缺水 藍批漏水率高、水庫淤積：王美花早該被換掉

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
南部縣市出現缺水、限水情況，國民黨團今在立法院舉行記者會批評，政府未做好因應缺水的準備，經濟部長王美花「早就應該被換掉」。記者程遠述／攝影
南部縣市出現缺水、限水情況，國民黨團今在立法院舉行記者會批評，政府未做好因應缺水的準備，經濟部長王美花「早就應該被換掉」。記者程遠述／攝影

南部縣市出現缺水、限水情況，國民黨立委陳以信表示，雖南部遭逢大旱，但政府一直有開會卻無效，尤其全國漏水率仍高達13％，根本是「早該準備卻沒準備」。國民黨立法院黨團總召曾銘宗也指出，前瞻已針對水環境編1807億預算，錢都不知花到哪裡。

國民黨團今在立法院舉行記者會，國民黨立委賴士葆質疑，台灣降雨是全世界降雨平均2.6倍左右，但政府包括水庫淤積嚴重、管線老舊、漏水率高以及水費和民生工業用水調配間，都處理不好，弄到縣市缺水危機。

賴士葆直言，就算地勢陡峭，也是幾十年來都知道的事，為何經濟部長王美花任內就發生不只一次缺水？ 王美花國貿不懂、工業不懂，連水也不懂「早就該被換掉了」。

陳以信指出，台南面臨三十多年來大旱，中南部水庫現都有缺水狀況，嘉義、台南的水庫蓄水率都約在兩成到四成附近， 但其實政府去年就有防旱會議和緊急應變作業，至今半年多還是缺水。包括開源（人工湖、設備）、節流（漏水率）、調度（北水南用及管線普及率）和用水備援的成效，都令人質疑，且現全國漏水率是13％，相對日本全國漏水率僅5%，台灣缺水嚴重政府要負責，如政府不能改善，那這政府「不要也罷」。

曾銘宗也表示，缺水衝擊民眾民生用水權益和產業發展，現在已經開始限水，包括科技業都開始警戒，台南3月1日起減量供水，也衝擊面板業等業者。

曾銘宗批評，政府前瞻條例特別預算總數有八千四百億，其中一項是改善水環境，花了1807億，政府也有增水計畫，但錢花了「效果在哪？」，國民黨團要求政府，對於民生需求和產業發展，應儘速提出解決缺水的具體因應方案。

漏水 國民黨 台南

延伸閱讀

南台灣乾涸缺水 費鴻泰呼籲蔡政府「不能只怨老天」

憂核二廠除役中火增燃煤補電 盧秀燕：王美花諾不增加

業者盼農地未登工廠認定再放寬 王美花直言「會被罵」

前瞻計畫加持5.8億元 楠梓園區創新產業大樓今動土

相關新聞

行政院拍板！3800億特別預算通過送立院審議

行政院會今天通過規模3800億元的「中央政府疫後強化經濟與社會韌性 及全民共享經濟成果特別預算案」，將送立法院審議。此次...

高層國安對話 美台特殊管道檯面化

美台高層國安對話廿一日上午在美國在台協會（ＡＩＴ）華盛頓總部舉行，從上午十時開始一路談到下午五時，七個小時的會議雖然閉門...

政院修法通過：亡故官兵所遺未成年子女加發撫卹金

為照顧亡故官兵遺有未成年子女生活，行政院會今討論通過「軍人撫卹條例」第13條、第21條、第40條條文修正草案，針對軍人因...

國民黨痛批民進黨大官無力解決蛋荒 只會輔選蔡培慧

國民黨文傳會副主委林家興、發言人李明璇開記者會，質疑現在缺雞蛋、國家社會問題一堆，民進黨政府卻放在一旁不顧，動用全黨、國...

王婉諭出任時力新任黨主席 任期2年至2025年2月28日

時代力量今天舉辦第4屆決策委員會預備會議，推選出時代力量立委王婉諭出任新任黨主席，王婉諭將在3月1日上任，任期將至202...

南部缺水 藍批漏水率高、水庫淤積：王美花早該被換掉

南部縣市出現缺水、限水情況，國民黨立委陳以信表示，雖南部遭逢大旱，但政府一直有開會卻無效，尤其全國漏水率仍高達13％，根...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦