觀光消費金發5千 交通部：陸客若未開放 6百萬目標不變

交通部訂定今年來台旅客目標為600萬人次，其中包含100萬人次陸客。不過，陸方盼恢復16個航點，我方仍為同意，交通部長王國材今天表示，下半年陸客是否來台，要視陸委會開放時程，重點還是在日韓、港澳，若100萬陸客無法達到，將從其他國家來補，「600萬人次目標不變」。

行政院今天拍板交通部「促進公共運輸使用方案」，在加速擴大吸引國際觀光客來台方案方面，為吸引自由行旅客來台、促進旅客來台消費，將針對國際自由行來台旅客，發放觀光消費金5000元，以電子票證或住宿折抵優惠，總共50萬份。

為加速團客來台措施，獎勵接待旅行社、國外組團旅行社合作招攬，組團人數8人（含）以上，每團獎助1萬元；組團人數15人（含）以上，每團獎助2萬元。總共獎助9萬團。

另外，為穩定旅宿接待國際觀光客服務量能，達到穩定量能、紓緩缺工、改善薪資目的，給予旅宿業者以符合規定薪資以上增僱房務及清潔人員服務人員獎助金，每位每月5千元，最長1年，期滿不得降薪，預計獎助1萬6千人。

針對陸方提出增設16個航點，王國材表示，兩岸航點的開放的確要討論，陸方有提出增加16個航點的計畫。但一來是現有的四個航點，目前的載運是5成；另外，兩岸觀光客目前還是禁止人自由行來台灣，最近開放20個國家的團客也沒有台灣。

他說，在觀光客部分，不是只有陸委會的意見，對岸到現在也還沒開放。王國材說，開放跟觀光有關，目前四個機場、五成的使用率，大陸若有這麼多人要來台，會再增加載運量。

他說，下半年陸客是否來台，要看陸委會開放時程，重點還是放在日韓、港澳旅客，若原本設定100萬人次陸客來台無法達到，就要從其他國家來補，600萬目標不變。

另外，觀光景點公共運輸提升部分，規畫提升台灣好行優化服務及觀光路廊在地有腳接駁服務，將提供優惠促銷方案並擴大整合行銷宣傳，強化旅遊便利性與景點串聯功能。