朱立倫：來台觀光客能像國民黨外賓一樣多就能解決困境

疫情封鎖國境兩年多後，台灣於去年10月13日開放國門，國民黨智庫今舉行「國門開，觀光客來了嗎？」記者會，提出業界以及其他國家因應措施與政策建議。國民黨主席、智庫董事長朱立倫表示，如果來台灣的觀光客能夠像來國民黨訪問的外賓一樣的比例，相信就能解決目前業者的困境。

朱立倫指出，來台旅客的人數，在2016年以前，每一年可成長15.6%，但之後成長率只剩3.6%。有人認為國人旅遊風氣這幾年在增加，但是國旅人均旅遊停留天數只有1.47天，但來台觀光客停留時間平均約有一個禮拜，有6.76天，跟國旅相比，觀光收益也差異很大。

朱立倫強調，過去台灣曾經提出10年觀光業創造「兆元產值」計畫，意即年年要有300多億美元的收入，但我們現在的觀光產業，不是產業的「產」，而是悽慘的「慘」。或許大家會說那是過去3年疫情的影響，但即使把3年的疫情期間排除掉，觀光消費的赤字也是越來越大。

朱立倫表示，在疫情前2019年我們的支出是205億美元，但收入只有144億美元，逆差從2016年的32億美元擴大到2019年的61億美元。朱立倫也質疑，解封將近5個月，觀光客的人數、收入有沒有達到預期的目標？觀光局說今年要有600百萬的旅客來台，現在有100萬的國際觀光客了嗎？

朱立倫強調，我國觀光的競爭力不斷的在下降，在疫情前的觀光旅遊競爭力已經從32名降到37名，再加上面臨了周邊鄰近國家日本、南韓、泰國的激烈競爭，造成台灣旅客人數不增反減，疫情前還有1千1百萬的觀光客，請問疫情後什麼時候回到這個水準？

中華優質旅遊發展協會理事長李奇嶽表示，目前的情況就是「出境熱，入境冷」，其實台灣周邊地區都在努力推觀光，相較之下，台灣政府在國際觀光行銷的能量太少，台灣目前的航空運量非常不足，應該要重啟兩岸航線，無論是對出境或者入境的觀光收益都會很有幫助。

國民黨智庫執行長柯志恩提出五大觀光建議主張，第一，放下畫地自限的觀光政策；第二，打造觀光高值化、差異化、國際化；第三，改善觀光旅遊業工、缺才問題；第四，開拓多元觀光客源市場；第五，服務加值、品質和安全提升。

李奇嶽指出，對於交通部長提出的2023國際觀光行銷預算約60億元，但有很大的部分是用於缺工補貼，比起其他國家台灣的國際觀光行銷預算實在很少。李認為，政府方案固然兼顧補貼國外業者，但也應鼓勵國外業者採購台灣本地業者的旅館住宿或遊覽車業務等，而不是直接送錢給國外旅行社。