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南台灣乾涸缺水 費鴻泰呼籲蔡政府「不能只怨老天」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
南台灣水情惡化，國民黨立委費鴻泰今呼籲蔡政府，南台灣乾涸缺水不能只怨老天。圖 ／費鴻泰 辦公室提供
南台灣水情惡化，國民黨立委費鴻泰今呼籲蔡政府，南台灣乾涸缺水不能只怨老天。圖 ／費鴻泰 辦公室提供

南台灣水情惡化，國民黨立委費鴻泰今指出，他呼籲蔡政府，南台灣乾涸缺水不能只怨老天，南台灣降雨量是30年來最少，從台電公布的水力發電量資料，可以明顯看到，自去年7月以來水力發電量急遽減少，加上核二廠三號機3月就要除役，這使得許多在台灣投資的工商業團體，包括美國商會、歐洲商會等最擔心就是「台灣供電是否無虞？」

費鴻泰表示，台灣穩定供電問題，一直是外國公司、投資團體擔心的問題。台灣美國商會發布2023年商業景氣調查報告，就指出台灣面臨3個重要問題，其中之一就是電力供給問題。尤其，水力發電到了夏天供電就會開始不穩定；還記得在前二年，當竹科需要大量用水穩定生產時，水車就是一輛輛開往科學園區。

費鴻泰指出，面對外界質疑可能會缺電，王美花部長還打包票，「去年就有調度相關機組、處理水利調度，今年不會有缺電的危機」。這些話聽在美國商會、歐洲商會的耳裡，他們會相信嗎？

費鴻泰說，蔡政府前瞻基礎建設舉債編列2,507億元用於改善水環境。但是，民進黨卻只是拿錢來綁樁而已，現在馬上就要面臨缺水危機，陳建仁院長不能不重視。

費鴻泰指出，主計總處已經下修112年GDP為2.12%，比原先預估的3%嚴重往下滑。如果台灣再持續缺水缺電，GDP恐怕面臨保2危機。費鴻泰要求，蔡政府應該要嚴肅面對馬上就會面臨的缺水又缺電危機，盡速提出具體因應措施，以確保2300萬民生用水需求；還要積極協助台灣農業發展，以穩定食物的售價與供貨。

費鴻泰 美國

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