影／綠營猛攻「豪宅」 林明溱不忍了將告民進黨議員

南投縣立委補選，民進黨不斷指控國民黨候選人林明溱買豪宅、黑官，林明溱氣憤表示，民進黨如有他違法證據，應請檢調調查提告，而非用抹黑內容挑起仇恨，他將在明天民進黨議員提告意圖使人不當選，他也質疑，蔡培慧動員媒體抹黑他，錢從哪裡來？

民進黨連續「打豪宅」，民進黨南投縣議員沈夙崢說，林明溱豪宅原本是工業用地，但地目變更為住宅用地，營造商又捐給林50萬元政治獻金。她質疑林明溱透過權力，變更地目讓房子容易興建。

面對民進黨密集發動空戰，林明溱相當氣憤。他強調，民進黨如掌握任何違法證據，應提供檢調單位調查，而非拿抹黑內容對他人身攻擊，他明天將提告沈夙崢意圖使人不當選，如果他房屋有任何不法，也歡迎檢調主動調查。

他說，長子和兒媳工作廿幾年，夫妻每月薪水10幾萬元，兩人辛苦存款20年買了一棟房子，而且還有貸款貸款1500萬元，但民進黨這些內容都不提，一再用不實內容抹黑，企圖讓年輕人討厭林明溱，他絕對要告到底。