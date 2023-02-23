影／政院送出疫後特別預算 陳建仁溫暖喊話盼立院順利通過
行政院會今天通過規模3800億元的「中央政府疫後強化經濟與社會韌性 及全民共享經濟成果特別預算案」，將送立法院審議。此次特別預算案分為10項目，在普發現金6000元部分，共編列1417億元；撥補健保、國保經費為303億元；撥補台電虧損500億元；通勤通學公共運輸票證方案則編列200億元。
陳建仁、鄭文燦上午出席疫後特別預算記者會，說明特別預算內容，陳建仁表示今天就會把法案送到立法院，看立法院審議完後能不能馬上通過，如果須要冷凍期就要四月才能發放，陳建仁向立法院溫暖喊話，如果立法院覺得行政院送出的法案合理合情合法，希望審議後盡快通過，雖然法案內容不如國民黨團期待的一萬元，但是為了弱勢團體有做特別的照顧。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言