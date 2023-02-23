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影／政院送出疫後特別預算 陳建仁溫暖喊話盼立院順利通過

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
行政院長陳建仁（中）、副院長鄭文燦（左二）上午率領國發會主委龔明鑫（左）、秘書長李孟諺（右二）、主計長朱澤民等人出席疫後特別預算記者會，說明特別預算內容。記者邱德祥／攝影
行政院長陳建仁（中）、副院長鄭文燦（左二）上午率領國發會主委龔明鑫（左）、秘書長李孟諺（右二）、主計長朱澤民等人出席疫後特別預算記者會，說明特別預算內容。記者邱德祥／攝影

行政院會今天通過規模3800億元的「中央政府疫後強化經濟與社會韌性 及全民共享經濟成果特別預算案」，將送立法院審議。此次特別預算案分為10項目，在普發現金6000元部分，共編列1417億元；撥補健保、國保經費為303億元；撥補台電虧損500億元；通勤通學公共運輸票證方案則編列200億元。

陳建仁、鄭文燦上午出席疫後特別預算記者會，說明特別預算內容，陳建仁表示今天就會把法案送到立法院，看立法院審議完後能不能馬上通過，如果須要冷凍期就要四月才能發放，陳建仁向立法院溫暖喊話，如果立法院覺得行政院送出的法案合理合情合法，希望審議後盡快通過，雖然法案內容不如國民黨團期待的一萬元，但是為了弱勢團體有做特別的照顧。

行政院長陳建仁（左）上午出席疫後特別預算記者會，說明特別預算內容。記者邱德祥／攝影
行政院長陳建仁（左）上午出席疫後特別預算記者會，說明特別預算內容。記者邱德祥／攝影
行政院長陳建仁（右）、副院長鄭文燦（左）上午出席疫後特別預算記者會，說明特別預算內容。記者邱德祥／攝影
行政院長陳建仁（右）、副院長鄭文燦（左）上午出席疫後特別預算記者會，說明特別預算內容。記者邱德祥／攝影

立法院 陳建仁 共享經濟

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