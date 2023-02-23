新會期外交國防召委 江啟臣：會正式邀蕭美琴回台備詢

立法院今舉行各常設委員會召委選舉，外交及國防委員會以推舉方式，選出國民黨立委江啟臣、民進黨立法委員蔡適應擔任具排審議案權力的召委。江啟臣表示，台、美關係及兩岸局勢處於關鍵期，民眾都十分關注，會正式邀請駐美代表蕭美琴到國會報告對美工作並備詢。

江啟臣指出，美、中、台三邊關係攸關民眾及國家利益，政府理應讓國人能充分瞭解當前狀況，蕭美琴上任後還沒回國會備詢過，幾月前茶敘，也只是輕鬆形式，應有充分事前準備及正式程序、時間，向民眾清楚說明。

江啟臣表示，例如現台美關係發展能否有助台利益、美方對台灣的實質需求是否了解，以及軍售情況、美方對台海情勢的看法，甚至亞太地區軍事部署等，最近相關變動不少，都希望聽聽蕭美琴在第一線的工作報告，採機密質詢也可以。

江啟臣也說，這會期外交國防也有許多攸關民眾生活的重大法案及事件，也是關注重點，包括義務役兵役延長一年行政命令已宣布，但相關配套都還沒討論，有不少都牽涉修法，還有像「台美21世紀貿易倡議」實質進度、跨太平洋夥伴全面進步協(CPTPP)加入狀況、國際組織參與、國家安全等。