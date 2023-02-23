特別預算預備金從400億剩13億 陳建仁說原因

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聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
主計總處今天在行政院會提報「中央政府疫後強化經濟與社會韌性 及全民共享經濟成果特別預算案 」，行政院長陳建仁、副院長鄭文燦等人出席說明。記者侯俐安／攝影
主計總處今天在行政院會提報「中央政府疫後強化經濟與社會韌性 及全民共享經濟成果特別預算案 」，行政院長陳建仁、副院長鄭文燦等人出席說明。記者侯俐安／攝影

行政院會今通過3800億元的「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，並送立法院審議。針對加強經濟及社會韌性編列1370億元，卻不見原本規畫預留以備不時之需的400億元，行政院長陳建仁表示，各部會編列的預算確實比預期多，才把經費用到只剩下13億元預備金。

行政院前院長蘇貞昌當時宣布，疫後特別預算扣除400億元用於以備不時之需，其餘1400億元將普發現金每人6000元。不過，此次特別預算方案出爐後，加強社會及經濟韌性預算為1370億元；另在預備金方面編列13億元，支應特別預算期間各項工作臨時需要。

陳建仁今在行政院會親自出席記者會說明相關特別預算。他表示，當時確實有考慮400億元要留不時之需，在盤點預算時各部會都很用心想到，如何照顧需要被照顧的中小企業及中低收入戶等，大家編列的預算確實比預期多，「我們也認為相當合理也很重要。」

陳建仁舉例，像是國保、學貸補貼等，是本來沒考慮到的區塊，因為有些好的構想被提出，立法院也提出很多建議，才把經費用到只剩下13億元預備金，相信這樣的預算確實能照顧到需要被照顧的人。

主計長朱澤民說，的確政院在討論條例時，立法院有提出建議，政院也認為滿好，各部會就根據社會輿論、立委建議編列預算，最後提出預算約有4千零幾十億元，最後整併後為3800億元。

國發會主委龔明鑫表示，這段期間行政院聆聽各界朝野社會聲音，有很多反應，他們把這些聲音放在特別預算修正，同時滿足蔡英文總統指示的四大任務，以及各界需要與聲音。

行政院 共享經濟 立法院

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