美中特別委員會主席訪台 江啟臣：辦聽證會應顧及主權

根據華盛頓郵報，美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）日前低調訪台四天，也稱希望在夏天前到台灣舉行聽證會。國民黨立委江啟臣表示，蓋拉格此行應是為聽證會及美國眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）訪台「探路」，不過若美國會真要來台辦聽證會，他認為在主權考慮下，應採由我國立法院主導、或國會對話形式。

據華郵報導，蓋拉格在台會晤包含蔡英文總統、副總統賴清德、國防部長、情報首長等人，蓋拉格也對華郵表示，希望在夏天前到台灣舉行聽證會，其成果將有助眾院議長麥卡錫和民主黨領袖佛瑞斯（Hakeem Jeffries）規畫訪台行，若成行，可能的時間點為明年台灣總統大選後。

江啟臣表示，這屬國會互動，蓋拉格年輕、具軍事背景，是麥卡錫在美國會成立的中國特別委員會主席，來台可以看做是麥卡錫等現在「抗中牌」的呈現。

江啟臣分析，大框架上美、中競爭，而美國會議員也有國內外因素，麥卡錫剛選上議長，要有一些成績來累積威信，因此接連拋出聽證會、訪台等「抗中牌」，蓋拉格先來台，就是台、美就這些事情交換意見，當然我方一定也會提出軍售不延遲、需要美國會何種幫助等。

江啟臣說，採低調後來再披露形式，應代表此次是探路性質、還在初步規劃階段，但包括台、美近期的許多轉向檯面化的交流，確實都算美國向世界、甚至中方傳達挺台訊息的一環。

至於在台舉行聽證會方面，江啟臣表示，駐美代表蕭美琴上次回台跟立委茶敘時也有提到會跟美方討論，包括自己在內的在野黨立委多認為，若讓美國國會在台灣，舉辦正式的國會聽證會，要聽台灣人民意，「感覺很怪」，有主權上的疑慮。

中華民國本來就有立法院，要的話應該也是由我國立法院主導聽證會，再邀請美國國會參加，或是以雙方國會對話的形式進行，「除非他們（指美方）要在AIT裡（美國在台協會）自己辦、那沒意見」。

江啟臣也提到，能和美國國會表達意見當然是正面看待，但包括蔡英文總統或其他官員，應向民眾說明，台灣在實質的國家利益和人民利益上，包括雙邊協議、經濟談判、軍售等，到底有什麼實質進展，畢竟國會當然可建議，但執行權力仍在美國行政部門手中。