快訊

俄烏戰爭將滿週年：法國「這演習」已先應證戰事

政院拍板交通月票！北北基桃1200元 中南部有2方案

北市第一槍！北投大坪數一坪下修8萬 全市最便宜

聽新聞
test
0:00 / 0:00

政院拍板交通月票！北北基桃1200元 中南部有2方案

聯合報／ 記者侯俐安／台北即時報導
行政院會今天拍板「中央促進公共運輸使用方案」，針對北北基桃、中彰投、南高屏等三個生活圈推出通勤通學月票。圖為台北捷運下班人潮。記者余承翰攝影／報系資料照
行政院會今天拍板「中央促進公共運輸使用方案」，針對北北基桃、中彰投、南高屏等三個生活圈推出通勤通學月票。圖為台北捷運下班人潮。記者余承翰攝影／報系資料照

行政院會今天拍板「中央促進公共運輸使用方案」，針對北北基桃、中彰投、南高屏等三個生活圈推出通勤通學月票。月票可搭乘台鐵、捷運、輕軌、客運、公車及公共自行車等運具。其中北北基桃1200元月票，中南部研議採「城際通勤」、「都市內通勤」兩種月票。

交通部表示，北北基桃推動1200月票，30天內無限次搭乘生活圈內公車、客運、捷運、台鐵及公共自行車等運具。

中彰投苗及南高屏生活圈研議採「城際通勤」、「都市內通勤」兩種月票；在其他縣市部分，則可依單一縣市或與鄰近縣市之緊密程度及運具條件，因地制宜採「單一訂價」或「城際通勤」、「都市內通勤」兩種月票。

公共運輸通勤月票補助直轄市50％、非直轄市75％，台鐵、公路客運中央負擔90％。

另外在觀光景點公共運輸提升部分，則規劃提升台灣好行優化服務及觀光路廊在地有腳接駁服務，將提供優惠促銷方案並擴大整合行銷宣傳，強化旅遊便利性與景點串聯功能。

交通部表示，鑑於目前各縣市地區公共運輸發展仍有差距，推動交通平權為必需的配套工作，交通部將利用「公路公共運輸服務升級計畫」優先建設中南東部及離島公共運輸環境，同時也會加速補助電動公車路網、新闢公車路線虧損補貼及提升公運路網銜接完整性，縮小區域差距。

行政院會今天拍板「行政院促進公共運輸使用方案」。圖／交通部提供
行政院會今天拍板「行政院促進公共運輸使用方案」。圖／交通部提供

公共運輸 公車 交通部

延伸閱讀

1200交通月票衝擊財政？ 侯友宜：永續補助才落實美意

寧願坐牢！她曝澳洲買車票少做1事恐噴6200 網驚：現在才知道

憂交通月票讓資源集中北部 陳其邁籲南部要有其他配套

1200月票 謝國樑盼中央好人做到底盡量補助

相關新聞

行政院拍板！3800億特別預算通過送立院審議

行政院會今天通過規模3800億元的「中央政府疫後強化經濟與社會韌性 及全民共享經濟成果特別預算案」，將送立法院審議。此次...

高層國安對話 美台特殊管道檯面化

美台高層國安對話廿一日上午在美國在台協會（ＡＩＴ）華盛頓總部舉行，從上午十時開始一路談到下午五時，七個小時的會議雖然閉門...

政院拍板交通月票！北北基桃1200元 中南部有2方案

行政院會今天拍板「中央促進公共運輸使用方案」，針對北北基桃、中彰投、南高屏等三個生活圈推出通勤通學月票。月票可搭乘台鐵、...

美中特別委員會主席訪台 江啟臣：辦聽證會應顧及主權

根據華盛頓郵報，美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席蓋拉格（Mike Gallagher）日前低調訪台四...

立院新會期委員會召委綠9藍6 「綠白合」助民眾黨搶下1席

立法院常設委員會今天舉行召委選舉，有5個委員會透過推舉產生召委，其餘3個委員會則是進行投票，其中民進黨團拿下9席召委，國...

1200交通月票衝擊財政？ 侯友宜：永續補助才落實美意

北北基桃公共運輸月票今拍板，中央將補助九成，其中新北財政是否足夠引發關注，市長侯友宜表示，希望經費上能常態性補助，尤其一...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦