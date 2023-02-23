政院拍板交通月票！北北基桃1200元 中南部有2方案

行政院會今天拍板「中央促進公共運輸使用方案」，針對北北基桃、中彰投、南高屏等三個生活圈推出通勤通學月票。月票可搭乘台鐵、捷運、輕軌、客運、公車及公共自行車等運具。其中北北基桃1200元月票，中南部研議採「城際通勤」、「都市內通勤」兩種月票。

交通部表示，北北基桃推動1200月票，30天內無限次搭乘生活圈內公車、客運、捷運、台鐵及公共自行車等運具。

中彰投苗及南高屏生活圈研議採「城際通勤」、「都市內通勤」兩種月票；在其他縣市部分，則可依單一縣市或與鄰近縣市之緊密程度及運具條件，因地制宜採「單一訂價」或「城際通勤」、「都市內通勤」兩種月票。

公共運輸通勤月票補助直轄市50％、非直轄市75％，台鐵、公路客運中央負擔90％。

另外在觀光景點公共運輸提升部分，則規劃提升台灣好行優化服務及觀光路廊在地有腳接駁服務，將提供優惠促銷方案並擴大整合行銷宣傳，強化旅遊便利性與景點串聯功能。