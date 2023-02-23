立院新會期委員會召委綠9藍6 「綠白合」助民眾黨搶下1席

立法院常設委員會今天舉行召委選舉，有5個委員會透過推舉產生召委，其餘3個委員會則是進行投票，其中民進黨團拿下9席召委，國民黨團則拿下6席召委，台灣民眾黨團選擇與民進黨團合作，最終由立委張其祿奪下教育及文化委員會的1席召委席次。

根據《立法院各委員會組織法》規定，各委員會置召委2人，由各委員會立委於每會期互選產生，召委輪流擔任會議主席。由於召集委員握有排審議案的權利，因此成為朝野黨團的兵家必爭之地。

立法院常設委員會今天上午舉行召委選舉，包括內政、外交及國防、經濟、財政、司法及法制等5個委員會均由推舉方式產生，而在教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會則透過投票選出新會期的召委。

值得注意的是，民眾黨團本次選擇與民進黨團合作，民進黨團在教育及文化委員會支持張其祿，民進黨立委范雲首先獲得5票當選，張其祿和國民黨立委萬美玲則各獲得4票，經由抽籤確定由張其祿當選另一召委席次。

在社會福利及衛生環境委員會部分，民眾黨立委吳欣盈票投民進黨人選，民進黨立委吳玉琴、邱泰源各獲得5票當選，其他人選分別為國民黨立委林為洲4票、時代力量立委王婉諭1票，民進黨團最終2席召委席次全拿。

另外，時代力量立委陳椒華在交通委員會票投國民黨人選，時代力量立委邱顯智則是投給自己，國民黨立委陳雪生首先獲得5票當選，民進黨立委許智傑、何欣純則各獲得4票，經過民進黨團協調後由許智傑出任召委。

內政委員會共有14席立委，分別為民進黨團8席、國民黨5席，以及台灣民眾黨立委陳琬惠。根據推舉結果，由民進黨立委莊瑞雄、國民黨立委陳玉珍擔任內政委員會召委。

外交及國防委員會共有14席立委，分別為民進黨團7席、國民黨團5席，以及台灣民眾黨團立委邱臣遠、無黨籍立委林昶佐。根據推舉結果，由民進黨立委蔡適應、國民黨立委江啟臣擔任外交及國防委員會召委。

經濟委員會共有15席立委，分別為民進黨團9席、國民黨團6席。根據推舉結果，由民進黨立委邱議瑩、國民黨立委呂玉玲擔任經濟委員會召委。

財政委員會共有13席立委，分別為民進黨團8席、國民黨5席。根據推舉結果，由民進黨立委林楚茵、國民黨立委羅明才擔任財政委員會召委。

教育及文化委員會共有13席立委，分別為民進黨團7席、國民黨4席，以及台灣民眾黨立委張其祿、無黨籍立委黃國書。根據推舉結果，由民進黨立委范雲、民眾黨立委張其祿擔任教育及文化委員會召委。

交通委員會共有14席立委，分別為民進黨團8席、國民黨4席，以及時代力量立委陳椒華、邱顯智。根據推舉結果，由民進黨立委許智傑、國民黨立委陳雪生擔任交通委員會召委。

司法及法制委員會共有13席立委，分別為民進黨團7席、國民黨團5席，以及台灣民眾黨立委賴香伶。根據推舉結果，由民進黨立委劉建國、國民黨立委謝衣鳯擔任司法及法制委員會召委。