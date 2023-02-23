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1200交通月票衝擊財政？ 侯友宜：永續補助才落實美意

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
侯友宜今上午赴中和自強國小出席光電球場啟用典禮，並於活動後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
侯友宜今上午赴中和自強國小出席光電球場啟用典禮，並於活動後接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

北北基桃公共運輸月票今拍板，中央將補助九成，其中新北財政是否足夠引發關注，市長侯友宜表示，希望經費上能常態性補助，尤其一些中央主導的運輸，應該全額補助，美意才會落實。另外，有關是否參選2024，侯再強調，每個人有自己的角色，他現在是市長。

侯友宜今上午赴中和自強國小出席光電球場啟用典禮後接受媒體聯訪表示，中央跟地方為區域公共運輸一起努力，以更平易的價格提升運輸能量是好事，不過更期待經費上能永續，編列常態性預算，而不只是三年；另外更重要是中央所主導的國道公路、客運、台鐵及機場捷運等能全額補助，減少地方財政困窘，這是地方深深的期待，美意也才會落實。

有關能源政策，侯友宜指出，權責在中央，但地方理當全力配合，目前有些核電廠執行中，像水保計畫等，在中央整個修改計畫當中，希望中央修改完後，再送地方審查，因為核安很重要，如何在安全底下處理妥當，中央一定要面對，地方也會全力協助。

另外，國民黨主席朱立倫強調黨面對2024不躁進、也不拖延，外界好奇侯友宜對選舉時程及徵召的態度。侯回應，每個人有每個人的角色，黨有黨的角色，他現在是新北市長的角色，目前急於推動光電球場及里民大小建設等，秉持著為國家、為人民更積極做事，讓新北能不斷超越新北，這是現階段努力做好的事情，市府會把握現在努力做事，扮演好自己的角色，讓國家、人民及新北有長期的進步。

侯友宜 機場捷運

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