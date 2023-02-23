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傳聞不爭取連任立委 林俊憲駁：已展開競選工作

聯合報／ 記者鄭維真／台南即時報導
民進黨立委林俊憲（右）表態會競選連任。本報資料照片
民進黨立委林俊憲（右）表態會競選連任。本報資料照片

2024總統、立委選戰將開打，民進黨昨天公布黨內初選時程，區域立委開放下月20日領表登記，台南現任6席立委都為民進黨籍，第1選區黨內已有「2最強女人」公開對決，現在地方又傳出第5選區立委林俊憲可能顧及參選下屆市長，不爭取連任，初選恐有新局，對此，林嚴正否認說「他當然會爭取連任，也已開始展開競選相關工作」。

民進黨昨通過區域立委提名初選選務工作日程，3月20日至24日開放領表登記，4月12日審查候選人資格，4月24日至5月12日初選民調，5月17日公告提名名單。

林俊憲為副總統賴清德的子弟兵，連任2屆立委，地方近日盛傳林俊憲可能顧及爭取下屆台南市長出線，這段時間要全力為賴競選總統抬轎，預計交棒給子弟兵、市議員蔡筱薇。不過，林俊憲否認此傳聞，表示他當然會爭取連任，且已經開始展開競選的相關工作，每周都有召開選務會議，一切依照節奏在進行。

蔡筱薇說，「絕對沒有這件事」，林俊憲立委競選團隊已經開了多次選務會議，且競選看板已在設計中。民進黨台南市黨部主委潘新傳也表示，目前現任6立委都有意爭取連任。

本屆爭取東區市議員失利的蔡旺詮目前擔任正國會台南辦公室執行長，昔日與立委陳亭妃的聯合服務處也未停止運作，地方上認為若立委開闢新局，蔡有機會爭取上位。對此，蔡旺詮回應，他會以總統選舉大局、黨內團結為重，個人不會特別去挑戰現任立委，除非是有立委要轉換跑道。

另外，戶籍在台南市東區的林飛帆參選立委的呼聲高，但是否會真的投入選舉、參選哪一個選區，目前尚未明朗。

林俊憲 民進黨

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