北市府四大公司最新人事案 黃子哲將任花卉公司副董

台北市長蔣萬安上任近兩個月，四大公司（農產、漁產、畜產與花卉）新人事案陸續曝光，繼找競選時競辦發言人鄭世維接漁產公司董事長一職後，今傳出花卉公司副董事長也有新人選，將由選舉期間的發言人黃子哲接任。黃子哲並未否認，上午受訪時低調表示，人事部分還是由市府回應比較妥適。

蔣萬安競選期間有功的發言人鄭世維，將接漁產公司董事長一職，預計本周五董事會通過後就能接任；針對黃子哲的人事案，台北市產發局長陳俊安表示，會以服務市民、維持產銷及連結產地的原則，徵詢最適合人選，一起加入台北隊，為市民服務，人事案都在進行中。

由台北市政府投資的四大公司，包含台北農產運銷股份有限公司、台北漁產運銷股份有限公司、台北畜產運銷股份有限公司、台北花卉產銷股份有限公司，因與民生消費有關，相關高層人士受到外界關注。

黃子哲為資深國會助理、政治評論員出身，現為立委李德維辦公室主任，去年參加國民黨內市議員第一選區（士林、北投）議員提名初選，敗給給林杏兒，之後加入蔣萬安競選團隊，擔任議題小組召集人以及發言人的職務。

對於花卉公司副董一職，過去柯文哲當選市長，也曾找民進黨籍的呂瀅瀅出任。呂曾任蘇貞昌院長辦公室的機要祕書。2014年柯文哲首次競選台北市長期間，呂擔任士林、北投區督導，柯當選後被延攬出任台北花卉公司的副董事長。

蔣市府團隊日前已經徵詢過黃子哲擔任副董事長的意見，產發局同意後，將由市長室送公文至台北花卉公司，並由董事長確認，再召開臨時董事會，通過後即可接任。