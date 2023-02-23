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朱立倫：黃呂會繼續領導台北市 拜登毀台計劃是謠言

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨主席朱立倫。記者劉宛琳／攝影
國民黨主席朱立倫。記者劉宛琳／攝影

北市黨部主委黃呂錦茹請辭1個月，不過黨主席朱立倫仍未獲准，台北市議員秦慧珠透露朱已見黃呂，對是否已有轉圜餘地，朱立倫今表示，黃呂是一位非常認真努力的媽媽主委，她會全心全意為黨打拼，「請大家放心，我相信她會繼續領導台北市黨部」，跟大家一起團結努力拚2024勝選。

此外，前中常委蕭錦田今天被依違反選罷法起訴，對於黨內是否會開除黨籍？朱立倫表示，這一切都尊重考紀會，按照相關的規定來處理。

針對傳出美國總統拜登有「毀台計劃」，對此，朱立倫嘆了一口氣表示，不要說是非，不要聽是非，不要傳是非，不要怕是非； 一樣的，不要說謠言，不要聽謠言，不要傳謠言，不要怕謠言，「我相信這是謠言」。

朱立倫 北市 選罷法

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