影／民眾黨突轉彎 林為洲衛環召委選舉落敗感到「傻眼」
立法院今舉行各委員會召委選舉，衛環委員會國民黨立委林為洲以一票之差落選，由民進黨立委吳玉琴與邱泰源當選召委。林為洲對民眾黨在投票前轉與民進黨合作感到「傻眼」，認為民眾黨在去年選舉時就與國民黨有許多合作機會，現在突然轉彎也令人質疑背後原因。
林為洲表示，召委選舉前聽聞民進黨總召柯建銘就帶著邱泰源去拜會民眾黨立委，包括正在做月子的吳欣盈立委，因此連抽籤的機會都沒有就落選，國民黨沒有召委席次，錯失排法案的機會，包括最低工資法、勞退改革等，還有加熱菸的開放，林為洲也表示會嚴格監督，尤其是如何作風險評估，可能民進黨對此有所擔心，而出動柯總召在背後運作，以教育委員會禮讓民眾黨的方式，讓國民黨失去衛環委員會的召委。
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