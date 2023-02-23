快訊

國民黨前中常委蕭景田替林杏兒買票「每人1萬元」 士檢偵結起訴11人

民進黨：林明溱豪宅爭議說不清 一再說謊欺騙

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨表示，林明溱豪宅爭議說不清，一再說謊欺騙。圖／民進黨提供
民進黨表示，林明溱豪宅爭議說不清，一再說謊欺騙。圖／民進黨提供

民進黨新聞部主任張志豪、南投縣議員蔡銘軒及沈夙崢今天表示，林明溱擔任縣長8年無心縣政，整天掛心兩個兒子的兩棟豪宅，對照林明溱的與友人談豪宅的錄音檔，顯示林明溱說謊，應該立刻道歉。

民進黨提出四大疑問。第一，依據「林明溱兒子林儒彬說法，父親以他之名買土地，購地金額是958萬元」，請問林明溱父子幾年幾月幾日購置建土地？是不是低價購入工業用地，再進行地目變更為住宅用地？

民進黨質疑，第二，林明溱說法顯然說謊，豪宅購買過程、金額總數全都兜不攏，恐涉及財產來源不明；第三，建商旗下的營造公司為何在2018年捐50萬元政治獻金？捐完隔年豪宅就取得建照開工，這之間是否有什麼相關性？第四，依據工程告示牌顯示，林家的豪宅新建工程從2019年9月12日開工，預定完工日在隔年8月11日，掛名江燻庭、林儒宏、林儒彬住宅新建工程。請問林明溱有沒有利用縣長職權，協助建商快速取得建照、使照？

蔡銘軒表示，林明溱除了豪宅爭議說不清楚，過去林明溱引以為傲的園區計畫，如侏儸紀公園、松柏嶺高空觀景平台計畫、埔里福興農場溫泉區、竹山鎮竹藝產業園區等，不是跳票、就是被監察院被糾舉且爭議頻傳。

沈夙崢指出，可見林明溱當縣長時，心思都只花在土地、兒子、豪宅，難怪南投人口流失，難怪青年住宅和社會住宅都蓋不起來，南投不需要一位只會炒地皮、捲入土地爭議的立委。

林明溱 兒子 民進黨

延伸閱讀

賴清德：立委補選選情出乎意料 盼選民給南投一個機會

綠委：林明溱幫兒子佔車位再佔立委 南投縣民了然於心

影／南投立委補選吵蛋荒 藍綠為陳吉仲交火互嗆

民進黨：林明溱只顧自己兒子 不顧南投孩子

相關新聞

高層國安對話 美台特殊管道檯面化

美台高層國安對話廿一日上午在美國在台協會（ＡＩＴ）華盛頓總部舉行，從上午十時開始一路談到下午五時，七個小時的會議雖然閉門...

新聞眼／監院查疫苗案「雷大雨小」 遇陳揆就轉彎？

上屆（第五屆）監委末期，由於馬系、蔡系監委人數幾乎勢均力敵，只要牽涉政治的案子，在院內討論時，幾乎都引發另一派系監委提出...

民進黨：林明溱豪宅爭議說不清 一再說謊欺騙

民進黨新聞部主任張志豪、南投縣議員蔡銘軒及沈夙崢今天表示，林明溱擔任縣長8年無心縣政，整天掛心兩個兒子的兩棟豪宅，對照林...

總統府證實美眾院中國委員會主席訪台：感謝支持台灣

總統府發言人Kolas Yotaka今天表示，美國眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格日前訪台，蔡英文總統與副總統賴清德分...

美亞太助卿康達：基於強健非官方關係 美與台灣定期往來

美台21日舉行高層國安對話，美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink） 22日在線上記者會拒絕評論會...

籲四接讓基隆人公投 邱臣遠：台電可與中油共用接收站

推動四接拒填海造陸公投連署案被內政部打回票後，「基隆護海公投」昨宣布原案修正續推。民眾黨立委邱臣遠今天提出三點訴求，要求...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦