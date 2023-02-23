民進黨：林明溱豪宅爭議說不清 一再說謊欺騙

民進黨新聞部主任張志豪、南投縣議員蔡銘軒及沈夙崢今天表示，林明溱擔任縣長8年無心縣政，整天掛心兩個兒子的兩棟豪宅，對照林明溱的與友人談豪宅的錄音檔，顯示林明溱說謊，應該立刻道歉。

民進黨提出四大疑問。第一，依據「林明溱兒子林儒彬說法，父親以他之名買土地，購地金額是958萬元」，請問林明溱父子幾年幾月幾日購置建土地？是不是低價購入工業用地，再進行地目變更為住宅用地？

民進黨質疑，第二，林明溱說法顯然說謊，豪宅購買過程、金額總數全都兜不攏，恐涉及財產來源不明；第三，建商旗下的營造公司為何在2018年捐50萬元政治獻金？捐完隔年豪宅就取得建照開工，這之間是否有什麼相關性？第四，依據工程告示牌顯示，林家的豪宅新建工程從2019年9月12日開工，預定完工日在隔年8月11日，掛名江燻庭、林儒宏、林儒彬住宅新建工程。請問林明溱有沒有利用縣長職權，協助建商快速取得建照、使照？

蔡銘軒表示，林明溱除了豪宅爭議說不清楚，過去林明溱引以為傲的園區計畫，如侏儸紀公園、松柏嶺高空觀景平台計畫、埔里福興農場溫泉區、竹山鎮竹藝產業園區等，不是跳票、就是被監察院被糾舉且爭議頻傳。

沈夙崢指出，可見林明溱當縣長時，心思都只花在土地、兒子、豪宅，難怪南投人口流失，難怪青年住宅和社會住宅都蓋不起來，南投不需要一位只會炒地皮、捲入土地爭議的立委。