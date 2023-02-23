籲四接讓基隆人公投 邱臣遠：台電可與中油共用接收站

美國傳出白宮毀台論後，各方論辯爭偽，但從美方施壓台灣延長役男兵役役期，要求台灣加強後備部隊戰力，要台灣大量採購戰防雷，這些都顯示美國要將台灣作為台海戰事決戰戰場，用城鎮戰拖垮中共，台灣過去主張的境外決戰，現在只不過是用來逐次消耗共軍的手段，而不是戰略目標，爭辯白宮到底有沒有毀台，意義不大，因為毀台早就開始籌備了。

2023-02-23 08:30