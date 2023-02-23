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籲四接讓基隆人公投 邱臣遠：台電可與中油共用接收站

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
籲四接讓基隆人公投，立委邱臣遠建議台電可與中油共用天然氣接收站，不必重複建設。圖／邱臣遠辦公室提供
籲四接讓基隆人公投，立委邱臣遠建議台電可與中油共用天然氣接收站，不必重複建設。圖／邱臣遠辦公室提供

推動四接拒填海造陸公投連署案被內政部打回票後，「基隆護海公投」昨宣布原案修正續推。民眾黨立委邱臣遠今天提出三點訴求，要求政府應核准基隆護海公投，讓地方居民自行決定，並建議台電應思考與中油合作，共用天然氣接收站，避免過渡性質建設造成永久破壞。

基隆第四天然氣接收站「填海造陸」爭議未歇，去年6月民團連署基隆護海地方公投，反對填海造陸及興建四接，但遭內政部退回；民團和立委昨舉行記者會，指地方及中央技術性拖延，至今未有下文，吶喊「基隆要公投」。公投領銜提案人王醒之說，將原案補正重新推動地方性公投。

邱臣遠今天發新聞稿表示，基隆四接填海造陸，牽涉「海洋環境保育」、「基隆港永續發展」、「程序正義」的三個問題。依台電規畫，協和接收站僅是過渡性質，只使用約20年，卻要對海洋生態環境及基隆港做永久破壞，非常令人不解。

邱臣遠說，台電應該要認真思考是否有更可行的替代方案，應比照三接，讓基隆市民公投決定是否接受在地方填海造陸興建四接。

邱臣遠提出三點訴求，一、政府應該重新思考2050年淨零碳排的目標，為了過渡性使用的天然氣電廠及破壞環境興建接收站，是否有必要性。

二、台電公司應思考與中油公司合作，共用天然氣接收站，避免重複建設，並思考替代方案，避免「與民爭利、與海洋爭地」；三、政府應核准基隆護海公投，將涉及地方之事務交予地方居民自行決定。

基隆港 公投 邱臣遠

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