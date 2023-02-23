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特別預算 閣揆今親自說明

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
行政院長陳建仁。記者林澔一攝影／報系資料照
行政院長陳建仁。記者林澔一攝影／報系資料照

行政院會今天預計通過三千八百億元疫後特別預算案送立法院審議，會中可望拍板攸關北北基桃一千二百元通勤月票的「中央促進公共運輸使用方案」，行政院長陳建仁、副院長鄭文燦將親自說明預算編列方式，並回應媒體提問。

行政院會今日預計討論由主計總處編列的疫後特別預算案、交通部報告「促進公共運輸使用方案」及「加速擴大吸引國際觀光客方案」。農委會也會針對「強化農業基礎設施」爭取經費，用於關懷照顧農漁民權益。

立法院會日前三讀「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，規範去年超徵稅收中的三千八百億元用於普發現金每人六千元，一千億元挹注勞健保基金及台電虧損、一千億元強化社會及經濟韌性則涵蓋擴大公共運輸補貼等十大面向。

早在特別條例尚未三讀前，各部會都「超前部署」爭取一千億元經費大餅，兩周內政院陸續安排經濟部、內政部、教育部及文化部報告相關補貼方案。十大項目執行方式，各部會今會說明。

共享經濟 行政院 公共運輸

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