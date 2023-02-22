蔡正元爆料毀台計畫 綠委酸：中共素材不夠了嗎？

國民黨前立委蔡正元昨天指稱，美國白宮內部有「毀滅台灣」計畫。民進黨立委林俊憲今天說，蔡正元被發現引用的來源是在美國沒錯，不過卻是俄羅斯官方旗下的衛星通訊社，「這波國際級造謠也太大費周章，難道中共提供給你的素材不夠用了嗎？」

林俊憲晚間在臉書發文指出，蔡正元昨天造謠美國有所謂的「毀滅台灣」計畫，企圖製造「疑美論」，不過事後被人追查發現，他引用的來源是在美國沒錯，卻是俄羅斯官方旗下的衛星通訊社，「能信嗎？這波國際級造謠也太大費周章，難道中共提供給你的素材不夠用了嗎？」

林俊憲說，俄羅斯媒體的可信度到底如何，他舉個例子大家就知道，俄媒在美國宣布軍援烏克蘭海馬斯後沒幾天，馬上就宣布擊毀了6台發射車、600多枚火箭，可是問題是海馬斯根本還沒運到烏克蘭，「按照這些宣稱的戰果來算，俄羅斯還欠烏克蘭一堆戰車跟火箭炮呢！」

林俊憲認為，就假訊息來說，中國確實還不夠看，俄羅斯才是真正的祖師爺。中國有不少外人看來啼笑皆非的假外電消息，之所以會廣為流傳，追查後會發現源頭多半是俄羅斯，就連他們也是受害者，「蔡正元拿這種只能騙騙牆內人的東西就想帶風向，拜託也專業點好不好？」

林俊憲表示，目前世界兩極化的趨勢，隨著俄烏戰爭越來越明顯，平日與台灣無冤無仇的俄羅斯，「只要能打擊烏克蘭、打擊自由世界的士氣，把台灣拖下水又算什麼？」敵人的敵人就是朋友，反之亦然，對於這些來源的消息要特別小心，慎防這種「假外電」帶風向。

外交部今天也發布新聞稿指出，國內特定政黨人士引述所謂「美國華府廣播節目著名主持人」 ，並且聲稱白宮內有「毀滅台灣」計畫，該消息來源完全未經查證，以近年台美關係持續正面發展、美國行政部門高層不斷展現對台海和平穩定支持與堅定承諾來看，絕非事實。