快訊

「完了完了」內蒙古煤礦坍塌畫面曝 山全倒了吞沒車輛

蛋農喊「根本不缺蛋」還賺一波 鄉民怒點2關鍵：更顯政府無能

獨／鄭世維不是接北農 蔣萬安找他任漁產公司董事長

影／來台轉機前往斐濟 惠恕仁把握時間宣傳馬拉松賽事

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園機場即時報導
帛琉共和國總統惠恕仁（左）今晚來台轉機，同時為今年6月首次舉辦的「帛琉國際馬拉松」進行宣傳，他致詞前突然向到場接機的外交部政務次長李淳（右）比出愛心手勢。記者黃仲明／攝影
帛琉共和國總統惠恕仁（左）今晚來台轉機，同時為今年6月首次舉辦的「帛琉國際馬拉松」進行宣傳，他致詞前突然向到場接機的外交部政務次長李淳（右）比出愛心手勢。記者黃仲明／攝影

帛琉共和國總統惠恕仁於今（22日）晚7點48分抵達桃園國際機場國賓門轉機，外交部政務次長李淳到場接機。惠恕仁於機場發表簡短談話，並為將於6月4日在帛琉舉行的「帛琉國際馬拉松」賽事進行宣傳，同行抵台的帛琉副總統席嫵杜則會留在台灣，進行為期五天的訪台行程。

惠恕仁表示，他此行是要前往斐濟，很高興能在台灣短暫停留，但是副總統席嫵杜會留下宣傳帛琉6月舉辦的國際馬拉松活動。數周前，帛琉共和國人力資源文化、觀光與經濟發展部部長NgiraibelasTmetuchl曾到金門學習「金門馬拉松」的成功經驗，學到很多，也留下深刻的印象。

他說，帛琉將於6月首次舉辦國際性的馬拉松活動，這對帛琉是非常重要的活動，希望台灣及世界各地的馬拉松愛好者可以來帛琉參加。帛琉是全面開放觀光旅遊的國家，也希望參賽的馬拉松選手可以將家人也一起帶來，把握機會享受帛琉的陽光、空氣以及文化，他很期待能在帛琉看到大家。

帛琉共和國總統惠恕仁（左三）今晚來台轉機，同時為今年6月首次舉辦的「帛琉國際馬拉松」進行宣傳。同行抵台的帛琉副總統席嫵杜（左二）將則會留在台灣，進行為期五天的訪台行程。記者黃仲明／攝影
帛琉共和國總統惠恕仁（左三）今晚來台轉機，同時為今年6月首次舉辦的「帛琉國際馬拉松」進行宣傳。同行抵台的帛琉副總統席嫵杜（左二）將則會留在台灣，進行為期五天的訪台行程。記者黃仲明／攝影

帛琉 馬拉松 惠恕仁

延伸閱讀

美國務院擬致函推薦 讓台灣華語教育進美各州校園

外交部午宴歡迎美眾議員肯納訪團 盼深化台美合作

萬金石馬拉松319開跑 長跑女神雷理莎拚奧運積分

向金門馬拉松取經 帛琉共和國也將辦國際級馬拉松賽事

相關新聞

微風集團個資被駭 政院啟動新機制行政檢查

企業個資外洩頻傳，連微風集團也中招。行政院代理發言人羅秉成表示，政院已建立新機制，針對受矚目個資外洩案件，主管機關3天內...

「成功不必在我」 江聰淵宣布不參加2024立委初選

民進黨前宜蘭市長江聰淵月初表示可能投入明年立委初選，遭到「師父」陳金德反對，今天晚上江在臉書發文，明言不會參與民進黨20...

巴拉圭僑團拜會賴清德 將籌組拉丁美洲海外後援會

巴拉圭台灣僑界領袖今天聯袂拜訪民進黨主席賴清德，並表達支持賴清德代表民進黨角逐2024年總統大選，同時返回巴拉圭後將積極...

駁白宮毀台計畫傳言 AIT發聲明回應了

前立委蔡正元引述美國媒體人指白宮有「毀台計畫」，美國在台協會（AIT）今天發布聲明稿澄清，強調美國總統拜登曾親自投票支持...

蔡正元爆料「白宮毀台計畫」 綠委酸：中共給的素材不夠了？

國民黨前立委蔡正元昨天指稱，美國白宮內部有「毀滅台灣」計畫。民進黨立委林俊憲今天說，蔡正元被發現引用的來源是在美國沒錯，...

江聰淵：不投入立委初選 全力輔選2024大選

去年底代表民進黨參選宜蘭縣長失利的江聰淵日前考慮再投入立委選戰；但他今天說，經與黨主席賴清德懇談後，決定不投入立委初選，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦