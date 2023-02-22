影／來台轉機前往斐濟 惠恕仁把握時間宣傳馬拉松賽事
帛琉共和國總統惠恕仁於今（22日）晚7點48分抵達桃園國際機場國賓門轉機，外交部政務次長李淳到場接機。惠恕仁於機場發表簡短談話，並為將於6月4日在帛琉舉行的「帛琉國際馬拉松」賽事進行宣傳，同行抵台的帛琉副總統席嫵杜則會留在台灣，進行為期五天的訪台行程。
惠恕仁表示，他此行是要前往斐濟，很高興能在台灣短暫停留，但是副總統席嫵杜會留下宣傳帛琉6月舉辦的國際馬拉松活動。數周前，帛琉共和國人力資源文化、觀光與經濟發展部部長NgiraibelasTmetuchl曾到金門學習「金門馬拉松」的成功經驗，學到很多，也留下深刻的印象。
他說，帛琉將於6月首次舉辦國際性的馬拉松活動，這對帛琉是非常重要的活動，希望台灣及世界各地的馬拉松愛好者可以來帛琉參加。帛琉是全面開放觀光旅遊的國家，也希望參賽的馬拉松選手可以將家人也一起帶來，把握機會享受帛琉的陽光、空氣以及文化，他很期待能在帛琉看到大家。
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