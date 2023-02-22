聽新聞
test
0:00 / 0:00
「成功不必在我」 江聰淵宣布不參加2024立委初選
民進黨前宜蘭市長江聰淵月初表示可能投入明年立委初選，遭到「師父」陳金德反對，今天晚上江在臉書發文，明言不會參與民進黨2024立委提名黨內初選，盡力做好總統及立委輔選工作，「成功不必在我」。
江聰淵去年底參選縣長失敗，但競選團隊並未解散，今年2月6日，他表示感受到鄉親的支持，有許多人勸他選立委，會審慎評估，被視為即將投入選戰；前宜蘭代理縣長陳金德8日深夜發文，直言應先檢討敗選，不必急著投入選舉，江回應會再沉澱檢討，月底決定。
江聰淵今天晚上7時許發文，表示下午與民進黨主席、副總統賴清德懇談後，決定「不參與」民進黨2024立委提名黨內初選，竭盡所能投入黨提名總統、立委候選人的輔選工作，用實際行動感謝各界一陸以來的提攜。
江聰淵表示，受到鄉親與前輩後進鼓勵，曾一度思考參選立委，經過多方徵詢，體認到比起個人成敗榮辱，更重要的是深化台灣意識、捍衛民主自由與引導地方進步；人民對民進黨提出深切嚴格的檢驗標準，當前的課題是團結力量贏回信賴。
江聰淵對支持者道歉，認為自己還需要更多沉潛與學習，他深受地方栽培，今後一樣會為地方、為台灣打拚，只是角色不同，「成功不必在我，但一定有我的努力與付出」，會繼續累積能量，積極輔選，為延續台灣民主發展而戰。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言