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「成功不必在我」 江聰淵宣布不參加2024立委初選

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
前宜蘭市長江聰淵今宣布「不參與」2024民進黨立委初選，會為總統及立委選舉做好輔選工作。圖／本報系資料照片
前宜蘭市長江聰淵今宣布「不參與」2024民進黨立委初選，會為總統及立委選舉做好輔選工作。圖／本報系資料照片

民進黨前宜蘭市長江聰淵月初表示可能投入明年立委初選，遭到「師父」陳金德反對，今天晚上江在臉書發文，明言不會參與民進黨2024立委提名黨內初選，盡力做好總統及立委輔選工作，「成功不必在我」。

江聰淵去年底參選縣長失敗，但競選團隊並未解散，今年2月6日，他表示感受到鄉親的支持，有許多人勸他選立委，會審慎評估，被視為即將投入選戰；前宜蘭代理縣長陳金德8日深夜發文，直言應先檢討敗選，不必急著投入選舉，江回應會再沉澱檢討，月底決定。

江聰淵今天晚上7時許發文，表示下午與民進黨主席、副總統賴清德懇談後，決定「不參與」民進黨2024立委提名黨內初選，竭盡所能投入黨提名總統、立委候選人的輔選工作，用實際行動感謝各界一陸以來的提攜。

江聰淵表示，受到鄉親與前輩後進鼓勵，曾一度思考參選立委，經過多方徵詢，體認到比起個人成敗榮辱，更重要的是深化台灣意識、捍衛民主自由與引導地方進步；人民對民進黨提出深切嚴格的檢驗標準，當前的課題是團結力量贏回信賴。

江聰淵對支持者道歉，認為自己還需要更多沉潛與學習，他深受地方栽培，今後一樣會為地方、為台灣打拚，只是角色不同，「成功不必在我，但一定有我的努力與付出」，會繼續累積能量，積極輔選，為延續台灣民主發展而戰。

民進黨 江聰淵

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