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微風集團個資被駭 政院啟動新機制行政檢查

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
日前有人在駭客論壇BreachForums聲稱竊得微風百貨的內部資料。對此，微風表示，近日收到匿名網路勒索信件，第一時間立即啟動損害機制，目前內部資安團隊已完成軟體以及作業系統安全性更新。記者曾學仁／攝影
日前有人在駭客論壇BreachForums聲稱竊得微風百貨的內部資料。對此，微風表示，近日收到匿名網路勒索信件，第一時間立即啟動損害機制，目前內部資安團隊已完成軟體以及作業系統安全性更新。記者曾學仁／攝影

企業個資外洩頻傳，連微風集團也中招。行政院代理發言人羅秉成表示，政院已建立新機制，針對受矚目個資外洩案件，主管機關3天內須展開行政檢查，並於10天內提出報告，隨後政院要在2周內召開會議檢討；行政院長陳建仁也已指示，針對「個資法」要再研議適度提高罰則。

駭客論壇BreachForums有人聲稱竊得微風百貨的內部資料。微風表示，近日收到匿名網路勒索信件，第一時間立即啟動損害機制，目前內部資安團隊已完成軟體以及作業系統安全性更新。

羅秉成指出，此案將由經濟部會同數位部、資安院，3天內成立行政調查小組展開行政檢討，查出原因後，業者須依「個資法」予改善，未改善就要開罰。小組要在10天內提出行政檢討報告，之後政院會在2周內開會檢討個案情形與通案機制。

行政院長陳建仁周一召開治安會報時指示，針對電商個資外洩提高行政裁罰部分，相關部會研議修正「個資法」提高罰責，並配套修正「資安法」擴大適用範圍等工作。

行政院副院長鄭文燦日前也說，最近發生幾件重大個資外洩，不管公私部門，政府會採取迅速有效處理方案，「事前防護、事後處理」兩大方法都要做到。

針對修法部分，羅秉成表示，非公務機關若違反「個資法」規定，現行作法會先讓業者有改善的機會，若未改善或違反相關改善計畫等，最高可罰20萬元。但如今社會已更加重視個資保護，加上外洩情況頻傳，相關罰則可能有點失衡，陳揆已指示要再研議，情節相當的罰則要適度提高。

羅秉成說，對非公務機關個資外洩應負的義務和處罰，政府將參考其他國家罰則，重新檢討。

個資 羅秉成 微風集團 行政院

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