聽新聞
test
0:00 / 0:00
微風集團個資被駭 政院啟動新機制行政檢查
企業個資外洩頻傳，連微風集團也中招。行政院代理發言人羅秉成表示，政院已建立新機制，針對受矚目個資外洩案件，主管機關3天內須展開行政檢查，並於10天內提出報告，隨後政院要在2周內召開會議檢討；行政院長陳建仁也已指示，針對「個資法」要再研議適度提高罰則。
駭客論壇BreachForums有人聲稱竊得微風百貨的內部資料。微風表示，近日收到匿名網路勒索信件，第一時間立即啟動損害機制，目前內部資安團隊已完成軟體以及作業系統安全性更新。
羅秉成指出，此案將由經濟部會同數位部、資安院，3天內成立行政調查小組展開行政檢討，查出原因後，業者須依「個資法」予改善，未改善就要開罰。小組要在10天內提出行政檢討報告，之後政院會在2周內開會檢討個案情形與通案機制。
行政院長陳建仁周一召開治安會報時指示，針對電商個資外洩提高行政裁罰部分，相關部會研議修正「個資法」提高罰責，並配套修正「資安法」擴大適用範圍等工作。
行政院副院長鄭文燦日前也說，最近發生幾件重大個資外洩，不管公私部門，政府會採取迅速有效處理方案，「事前防護、事後處理」兩大方法都要做到。
針對修法部分，羅秉成表示，非公務機關若違反「個資法」規定，現行作法會先讓業者有改善的機會，若未改善或違反相關改善計畫等，最高可罰20萬元。但如今社會已更加重視個資保護，加上外洩情況頻傳，相關罰則可能有點失衡，陳揆已指示要再研議，情節相當的罰則要適度提高。
羅秉成說，對非公務機關個資外洩應負的義務和處罰，政府將參考其他國家罰則，重新檢討。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言