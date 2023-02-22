微風個資外洩 立委邱臣遠：盡速修正資安法和個資法

今傳微風百貨90萬用戶個資外洩，民眾黨團立院總召邱臣遠表示，數位部面對企業個資外洩相關議題，至今只對外說可以通報台灣電腦網路危機處理暨協調中心（TWCERT/CC），對於如何亡羊補牢、事先預防駭客卻拿不出具體對策。

邱臣遠指出，國內資通安全管理法和個資法還沒跟上社會進步的腳步，無法有效遏止犯罪，數位部應確保資安聯防情資及通報機制平台的運作，並加強推廣「隱碼技術」，輔導民間企業改善個資防火牆。

邱臣遠認為，應盡速修正資安法和個資法，利用事前防護、重法嚇阻，雙管齊下才能保護國民個資；數位部也應在今年八月前，遵守憲法法庭判決，建立個資獨立監督機制，以確保國人個資安全，杜絕個資外洩案件一再發生。