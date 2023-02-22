賴清德：民進黨的社會支持基礎沒潰散 找回年輕人認同

民進黨主席賴清德今天表示，台灣的民主政治制度與生活方式，是台灣社會最大的公約數，是年輕人的政治信仰，也是年輕人支持民進黨的重要原因；面對台海的緊張局勢，民進黨會盡全力守護台灣，維護自由民主的憲政體制，以和平作為不同世代的對話基礎，並且用具體作為，找回年輕人對於民進黨的認同。

賴清德說，這也是自己就職黨主席時，特別提出的民進黨下個階段的使命，就是守護台灣、增進民主、和平繁榮。

民進黨中常會今天下午邀請中研院社會學研究所所長陳志柔專案報告「台灣青年政治認同的變動」。賴清德聽取報告後指出，民進黨的社會支持基礎沒有潰散，在疫情衝擊下，受傷較多的年輕人、老年人及社會弱勢、學歷較低的民進黨長期支持者，需要更多政策性的關照，民進黨也要用具體作為，找回年輕人對民進黨的認同。

賴清德說，2022年選舉民進黨雖然挫敗，但從報告內容裡面可以看得出來，民進黨的社會支持基礎並沒有潰散，如何讓沒有出來投票的支持者信心回籠，這是接下來大家要努力的方向。另外，長期以來民進黨推動社會福利政策，受到選民的認同，不過在疫情衝擊下，受傷較多的年輕人、老年人及社會弱勢、學歷較低的民進黨長期支持者，需要更多政策性的關照，這也是未來要多加照顧的重點。

賴清德表示，在全球疫情影響下，世界各國社經情勢產生相當大的變化，作為國際中一份子的台灣自然也是如此。民進黨看到不同的產業趨勢，有不同的機會與風險，年輕人在大環境的變遷中，除了對公平性的高度關注，卻也面臨屬於這個世代的困境，像是低薪、房價與租金、少子女化，及能否學以致用等問題，都是政府需要用心傾聽、對症下藥，積極解決的面向。