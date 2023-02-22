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賴清德：立委補選選情出乎意料 盼選民給南投一個機會

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨主席賴清德。本報系資料照
民進黨主席賴清德。本報系資料照

南投立委補選倒數將投票。民進黨主席賴清德今天在中常會表示，國民黨原本以為「桌頂拈柑（台語，比喻事情極其容易）」就會贏，沒想到國民黨候選人林明溱個人問題最大，這次為子出征漸漸發酵，民進黨未來將以感性訴求，盼給南投一個機會。

賴清德指出，國民黨在南投政黨結構遠勝過民進黨，沒想到提名林明溱一開始民調最高，可是他個人問題最大，反之民進黨候選人蔡培慧個人條件很好，如果黨公職大家下去幫忙，或者是打電話給南投的朋友，民進黨未來這個禮拜，用感性的方式，也希望能夠多一個訴求，給南投一個機會。

賴清德表示，林明溱當立委時用兒子當助理，安排兒子選議員，但沒有當選；當縣長安排兒子當縣黨部主委、安排兒子當縣長特別助理，要安排兒子選立委，所以副秘書長黃建嘉說，林明溱這次參選是為兒子出征，人家花木蘭是代父從軍，林明溱是為兒子出征，這個有漸漸發酵。

賴清德說，希望未來10天左右時間，全力給予幫忙，訴求就是給南投一個機會，不要讓少數人壟斷南投發展，南投近20年來發展是完全比不上，包括屏東、雲林、嘉義縣，請大家來幫忙，選優秀人才，讓南投有一個機會。

南投 林明溱 賴清德 立委補選 蔡培慧

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