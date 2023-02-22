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疫後特別條例獨漏公教退撫基金 教團再批漠視公教人員

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
全教總日前便舉行過「疫後特別條例」撥補獨漏退撫基金記者會，今理事長侯俊良再度呼籲，政府切勿忽視公教人員。記者曾原信／攝影
全教總日前便舉行過「疫後特別條例」撥補獨漏退撫基金記者會，今理事長侯俊良再度呼籲，政府切勿忽視公教人員。記者曾原信／攝影

去年中央政府超徵4500億稅金，立法院院會昨三讀通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，明定3800億元特別預算使用面向，行政院長陳建仁提及，對國民年金保戶補貼50%的自付額，照顧弱勢族群。但補貼仍獨漏公教退撫，全國教師工會總聯合會今（2/22）表示，公教退撫基金撥補持續被無視，已破壞公教人員對政府的信任感，「不只遺憾還很憤怒。」

疫後特別條例昨在立法院三讀通過，民眾多關心6000元現金的發放時間，今天陳建仁受訪時則證實，針對國保保戶的自付額部分，政府會幫忙給付50%，嘉惠所有國保保戶。

但全教總理事長侯俊良表示，政府仍執意不將公教退撫基金納入撥補對象，但自從年改後，公教退撫基金仍潛藏鉅額負債，去年底立法院雖三讀修正「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」，將依照精算結果分年撥補，卻是騙不了解狀況的人，「是補齊嗎？還是到時又要打折？」

再者，侯俊良談到，特別條例獨漏公教退撫基金是態度的問題，代表政府不重視公教人員。公教退撫存在缺口屢屢被忽視，連條例都能遺漏，政府又要如何說服公教人員會每年依照精算結果撥補，且過去改革都是從軍公教先開刀，如今卻不被當一回事，「不只遺憾還很憤怒，信賴感更差。」

侯俊良認為，目前撥補要列入公教退撫機會恐不大，但如勞保亦存在缺口問題，納入補貼對象公教人員不反對，但至少公教人員應有同等的待遇，否則政府釋放的訊息就是公教人員不重要、傷害甚深，持續呼籲撥補對象必須包括公教退撫基金。

立法院 軍公教

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