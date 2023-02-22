民進黨撒幣普發6千元 沈富雄見綠委1動作：最卑劣惡質代表作

立法院昨（21）日三讀通過《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》，適用項目包括減輕就學貸款人之負擔、擴大藝文消費及振興藝文產業與全民普發6千元現金，經費上限為新台幣3800億元。不過，前立委沈富雄見民進黨立委三讀通過後馬上做一事邀功，痛批「現代議會政治最卑劣、最惡質的代表作」。

沈富雄今天在臉書發文，他表示目睹民進黨立委在三讀通過《疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例》後，馬上在國會殿堂拉起寫著「強化疫後社會韌性 全民共享經濟成果」的布條邀功，直言「現代議會政治最卑劣、最惡質的代表作」。其中綠營人士不斷用「韌性」二字討好蔡英文總統，讓沈痛罵「讓我噁心到連隔夜飯都按捺不住」。

針對民進黨這次砸3800億補貼人民，沈富雄分析有4大特點：

1.短視而且短線操作 沈富雄認為這次大撒幣政策，純粹是執政黨為了2024大選鋪路，而不是為了下一代台灣人民著想。 2.杯水車薪 全民普發6千元最快得等到4月才能發放，真正需要6千元救助的民眾，早應納入社會安全網。 3.緩不濟急 全球解封後，經濟復甦靠的是「消耗庫存及報復性消費」，拖到現在才發錢是「急驚風遇到慢郎中」。 4.一次性速食式的消費 沈富雄表示，這次因「還稅於民」而起的普發6千元，無助永續與韌性的養成。

3800億是否有更好的應用方式？沈富雄表示將用來「搶救少子化危機」，他提出將從第二胎開始，每多生一胎實發100萬補助。

沈富雄認為少子化是一項非常複雜的問題，「錢當然不是唯一的原因，卻是主要原因」，他認為目前各項福利政策「支離破碎，所以無效」，必須一次補償女性因生養一胎，一輩子所遭遇的損失。