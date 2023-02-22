快訊

獨／駭客聲稱竊取90萬用戶個資、內部資料 微風集團回應了

45歲兒攀能高越嶺身亡「回歸山林」 前立委林豐喜悲痛回應

威力彩狂飆10億！4星座生肖財運爆發 下注「吉時」曝光

國發會接待葛來儀及歐美學者訪問團

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導

國發會龔主委龔明鑫昨天接見德國馬歇爾基金會葛來儀主任暨「台美政策計畫」 (TUPP)訪問團一行13人。龔明鑫表示，葛來儀是台灣長年的國際友人，2017年時曾接待過葛來儀主任，時隔近6年，很開心再次與葛來儀主任，以及來自美國、歐洲的智庫學者與NGO代表會面。

國發會表示，本次會面席間雙方互動問答熱烈，並就台灣與美國及歐洲的國際合作交流、全球供應鏈重組、台灣產業對外投資布局、國際人才流動、氣候變遷與淨零轉型等議題進行廣泛交流，顯示國際學者對台灣現況的高度興趣。

國發會表示，葛來儀在會中表示，德國馬歇爾基金會的亞洲計畫，著重推動美國與歐洲在印太地區的協調合作，建立更加緊密的美國歐洲-亞洲的夥伴關係，因此本次特別邀請來自美國與歐洲專家學者親自走訪台灣。此行對於加深跨大西洋國家對台灣事務的理解，非常有幫助。

國發會 龔明鑫

延伸閱讀

龔明鑫：今年景氣像坐雲霄飛車

看今年景氣挑戰 龔明鑫：起起伏伏「像坐雲霄飛車」

官方出兩招 救建商金流

薪資被通膨吃掉？龔明鑫：基本工資應該「年年調」

相關新聞

持續缺蛋民眾跑超市買不到 陳吉仲：非常不好意思

台灣缺蛋狀況嚴重，農委會主委陳吉仲昨晚在臉書上，表達歉意，今在新北表示，「讓消費者跑了超市一兩次才買到雞蛋，當然覺得非常...

民進黨團：缺蛋問題是綜合因素 狀況比農委會預期嚴重

國內雞蛋價格上漲供應不穩，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天坦言，現在缺蛋的問題比預期還要嚴重，但是除了雙北地區以外，比較...

綠委：林明溱幫兒子佔車位再佔立委 南投縣民了然於心

國民黨南投立委補選候選人林明溱購置5000萬元豪宅，前促轉會副研究員吳佩蓉質疑，林明溱曾經收取建商50萬元的政治獻金，民...

四接案引發基隆護海公投 議員不分藍綠支持重新啟動

「守護外木山行動小組」推動「基隆護海公投」，內政部認非「非地方自治事項」受挫。公投領銜提案人王醒之今天說，將原案補正重新...

基隆四接公投打回票 「前市長」林右昌：任何公投都尊重

基隆發起的四接公投連署案被內政部打回票，引發爭議。內政部長林右昌今天下午視察台中龍井中科園區西南向聯外道路工程時，被問及...

時力：促轉會解散至今9個月 轉型正義會報只開過1次會

今年是二二八事件76週年，時代力量立法院黨團副總召陳椒華今天說，政府推動轉型正義可說是毫無實質進展，促進轉型正義委員會在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦