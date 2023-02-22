國發會接待葛來儀及歐美學者訪問團

國發會龔主委龔明鑫昨天接見德國馬歇爾基金會葛來儀主任暨「台美政策計畫」 (TUPP)訪問團一行13人。龔明鑫表示，葛來儀是台灣長年的國際友人，2017年時曾接待過葛來儀主任，時隔近6年，很開心再次與葛來儀主任，以及來自美國、歐洲的智庫學者與NGO代表會面。

國發會表示，本次會面席間雙方互動問答熱烈，並就台灣與美國及歐洲的國際合作交流、全球供應鏈重組、台灣產業對外投資布局、國際人才流動、氣候變遷與淨零轉型等議題進行廣泛交流，顯示國際學者對台灣現況的高度興趣。

國發會表示，葛來儀在會中表示，德國馬歇爾基金會的亞洲計畫，著重推動美國與歐洲在印太地區的協調合作，建立更加緊密的美國歐洲-亞洲的夥伴關係，因此本次特別邀請來自美國與歐洲專家學者親自走訪台灣。此行對於加深跨大西洋國家對台灣事務的理解，非常有幫助。