民進黨擴大排黑後黃承國首度銷假 仍未出席中常會

民進黨今天舉行中常會，將討論2024年總統及立委提名初選選務工作日程。據了解，捲入黑道爭議，自去年12月初宣布自請黨中央調查、暫不出席開會的英系中常委黃承國，在時隔79天後，今天向黨中央銷假，不過黃仍未現身常會。同屬英系的立委羅致政稍早表示，黃承國今天不會出席，銷假只是不想一直用請假的方式，日後是否出席中常會會再視狀況而定。

民進黨去年在地方選舉大敗後，黨內中常委何志偉上電視節目爆料，直指「黑道在核心，難怪選情會核爆」，開出黨內檢討黑金第一槍，而曾有感訓背景的黃承國即成為焦點，連當時正在參與台北市立委補選的黨籍候選人吳怡農也公開呼籲處理，黃承國於是宣布自請調查，並不再踏入中常會。

據悉，黃承國在今天會前向黨中央銷假，傳出有可能前往開會，但最終並未出席，態度仍相當低調。