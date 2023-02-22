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民進黨討論2024提名時程 綠委讚有效率「比發現金快」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民進黨主席賴清德。記者曾原信／攝影
民進黨主席賴清德。記者曾原信／攝影

民進黨中常會今天預計通過2024年總統及立委提名期程，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，民進黨主席賴清德上任後的效率很高，他在短時間內處理包括台南議長選舉、黑金排除與學術倫理的議題，速度甚至比普發現金還快，這些都是快速回應國人要求的正面做法。

民進黨總統、立委提名時程受關注，民進黨今天下午召開中常會，預計將會討論2024總統及立委提名期程，如果能夠順利通過，預計3月就會啟動相關工作，大約會在6月完成、確定總統跟區域立委提名的人選。

民進黨立法院黨團上午舉行輿情回應記者會，鄭運鵬受訪時說，民進黨團不是選務機關，因此會尊重中央黨部的規劃。

不過，鄭運鵬說，根據他個人的觀察，賴清德上任後的效率非常高，而且非常熟悉國人對民進黨的要求，包含選務跟黨務要怎麼改革，所以在短時間內就處理包括台南正副議長選舉、黑金排除與學術倫理等議題。

鄭運鵬還說，賴清德在處理這些事情的速度，甚至比普發現金還要快，非常有效率，民進黨團對他很有信心，這是快速回應國人要求的正面做法。

鄭運鵬指出，他沒有聽到黨團成員對於提名時程、方式有不一樣的意見，如果有人有不同的看法，他們會代表民進黨團在中常會表達意見，「相較國民黨很多議題會指責民進黨，自己的家暴案卻沒有辦法處理，賴清德處理方向跟時效非常好，非常正面」。

民進黨立委劉世芳說，有關總統及立委選務時程的問題，還是要以中央黨部公布為主，民進黨會按照時間表來走，目前為止沒有特別不同的聲音。

另外，賴清德昨天出席活動與文化部前部長鄭麗君同台，外界好奇兩人搭配參選的可能性為何，鄭運鵬表示，賴清德最近出席很多活動，大多都是在南投協助立委補選，所以大家不用做太多聯想，「現在活動很多，我們支持他多多拜訪、多聽不同的聲音」。

民進黨 鄭運鵬 賴清德

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