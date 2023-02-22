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影／首下鄉獻台中盧好心情 林右昌誇：盧市長笑容滿面

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
內政部長林右昌今首度下鄉參訪台中市，進會場與台中市長盧秀燕互動熱絡。記者林佩均／攝影
內政部長林右昌今首度下鄉參訪台中市，進會場與台中市長盧秀燕互動熱絡。記者林佩均／攝影

內政部長林右昌今首度下鄉參訪台中市，進會場與台中市長盧秀燕互動熱絡，並主持石岡消防分隊新廳舍動土典禮；致詞時兩人互相稱讚，盧說，正、副院長與林部長首次下鄉獻給台中，「我感受新內閣上任對台中的重視」；林說自己祖上是台中人，拉近關係，更稱讚台中天氣好，「如同盧市長永遠笑容滿面」。

林右昌與盧秀燕分別坐在會場兩側，但2人互動熱絡、點頭眼神頻交流。盧秀燕率先致詞感謝，這陣子她心情滿好的，正、副院長與林部長的首次下鄉都獻給台中，「大家都喜歡找我，我覺得很溫暖，很讚、好讚」。

盧特別提到，並非中央補助地方要去拜託，台中市為全國第二大城市，每年繳稅給中央1千5、600億元，卻發給台中約700億元經費，希望中央更關心台中，台中好中部就好、台灣就好。

盧秀燕笑說，她今天感受到新內閣上任，對台中的重視與關心，包含前兩天交通部中捷藍線綜合審查通過，鄭文燦副院長首度下鄉來台中參觀中台灣燈會，而今天林部長「他自己討要來」，「中央善意的釋出，我感受到了」，未來台灣會共好。

林右昌致詞表示，未來會與台中、大台中縣市合作，他更拉近自己與盧的關係點出，「盧市長是基隆鄉親，他的祖上是台中人，也是為什麼他首場來台中」，北部天氣冷但今天台中天氣好，「如同盧市長永遠笑容滿面」，2人互動熱絡。

立法委員江啟臣指出，林部長上任後首場下鄉行程來到台中山城是對的，溫暖內閣來到溫暖的城市，是最好的組合。

台中市政府消防局石岡分隊現有廳舍前身為日治時期的石岡分駐所，於1941年興建完成，列為歷史建築。考量廳舍空間不敷使用，市府編列9579萬8000元進行遷建廳舍。預計明年12月底完工、2025年6月落成啟用。

新建廳舍為地上3樓，包含：器材室、車庫、值班台、辦公室、寢室、備勤室、會客室、義消辦公室、婦宣辦公室及水域訓練教室等空間，可容納人數從17位擴增至36人，有效提升救災戰力。

林右昌表示，中央去年核定全額補助3.7億萬元，協助台中市汰換38輛車齡逾17年的老舊消防車輛；另，台中市搜救隊正進行國際認證，內政部消防署全力支持，提升救援量能。今動土典禮消防署長蕭煥章、市議員吳振嘉、陳成添、蕭隆澤、蔡成圭、邱愛珊、消防局長孫福佑、石岡區公所區長劉素幸等人與會。

內政部長林右昌今首度下鄉參訪台中市，進會場與台中市長盧秀燕互動熱絡。記者林佩均／攝影
內政部長林右昌今首度下鄉參訪台中市，進會場與台中市長盧秀燕互動熱絡。記者林佩均／攝影
內政部長林右昌今首度下鄉參訪台中市，進會場與台中市長盧秀燕互動熱絡，並主持石岡消防分隊新廳舍動土典禮。記者林佩均／攝影
內政部長林右昌今首度下鄉參訪台中市，進會場與台中市長盧秀燕互動熱絡，並主持石岡消防分隊新廳舍動土典禮。記者林佩均／攝影
內政部長林右昌今首度下鄉參訪台中市，進會場與台中市長盧秀燕互動熱絡，並主持石岡消防分隊新廳舍動土典禮。記者林佩均／攝影
內政部長林右昌今首度下鄉參訪台中市，進會場與台中市長盧秀燕互動熱絡，並主持石岡消防分隊新廳舍動土典禮。記者林佩均／攝影
內政部長林右昌今首度下鄉參訪台中市，進會場與台中市長盧秀燕互動熱絡，並主持石岡消防分隊新廳舍動土典禮。記者林佩均／攝影
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