國內雞蛋價格上漲供應不穩，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天坦言，現在缺蛋的問題比預期還要嚴重，但是除了雙北地區以外，比較沒有缺蛋的狀況，農委會除了調配時段並專案進口雞蛋，在長期計畫上還會大量引進種雞等，政府會處理供需面的問題。

民進黨立法院黨團上午舉行輿情回應記者會，鄭運鵬受訪時表示，現在缺蛋的狀況從時間上來看，確實比農委會的當時預期嚴重一點，但是雞蛋需要時間上的調配，尤其台北市因為新聞的影響，早上可能買得到蛋，下午就因為供貨不及而需要處理。

不過，鄭運鵬說，目前除了雙北地區以外，比較沒有缺蛋的狀況，所以在雞蛋的供貨方面，政府要去協調相關的運輸業與畜牧業，由蛋農來調配區段，時間跟區段都需要調配，行政院副院長鄭文燦都已經到現場看過。

鄭運鵬也說，現在全世界禽流感的狀況，其實都比預期來得還要嚴重，農委會主委陳吉仲有在臉書提到解決方式，除了會調配時段，還要專案進口雞蛋外，在長期計畫上則會大量引進種雞等，「種雞還要生小雞，小雞才會生蛋，這個需要時間，這是長期的問題」。

鄭運鵬說明，政府必須要處理供需面的問題，不要讓畜牧業因為量多反而沒有利潤，同時還要維持供貨穩定跟數量充足，再加上台灣從去年底開始，「我們冷的時間點跟往年不太一樣，天氣冷雞就不會下蛋」，母雞總是有生蛋環境的問題，所以缺蛋問題是綜合因素。

民進黨團副幹事長洪申翰說，這波雞蛋的供應不足，比較是在雙北地區，原因包括去年能源價格大漲、糧食價格上漲、氣候變遷及禽流感等因素，政府在疫後特別條例及其特別預算案當中，有編列禽舍現代化的預算，希望讓養雞場的環境因素及產蛋更加穩定。

洪申翰強調，政府已經有編列特別預算，希望能夠加快速度解決問題，希望在野黨可以一起支持這項方案，不要再像過去持有負面、阻擋的態度。

另外，國民黨立法院黨團今天指出，新加坡所得比台灣高，但是蛋價比台灣便宜，鄭運鵬則回應，「穀賤會傷農，穀貴會傷民」，農委會及各級農業機關對農民、畜牧業的照顧很多，他不理解新加坡的市場狀況，但是新加坡應該不會有太多養雞場。

鄭運鵬也說，民進黨團會把相關意見提供給農委會參考，但是他們沒有辦法評論其他國家的價格，「有時候國民黨提出的資訊不是很正確，他們會片面做解釋，我沒有辦法幫他回答或是做研究」，但是台灣的蛋價比起其他國家還算平穩，不是特別貴。

民進黨立委劉世芳表示，雞蛋出現南北供需不平衡的狀況，農委會當然要負責，北部地區可能因為疫情後的復甦比較快，造成中小企業、餐飲業用蛋的需求量比較大，其中可能有涉及交易市場不足的地方，請農委會能去了解是否有人進行物價哄抬。