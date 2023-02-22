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國民黨接力攻缺蛋危機 批陳吉仲應下台

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
國民黨立委洪孟楷（右起）、謝衣鳳、曾銘宗與費鴻泰22日召開記者會痛批，台灣缺蛋問題持續延燒，要農委會主委陳吉仲下台以示負責。（國民黨黨團提供）
國民黨立委洪孟楷（右起）、謝衣鳳、曾銘宗與費鴻泰22日召開記者會痛批，台灣缺蛋問題持續延燒，要農委會主委陳吉仲下台以示負責。（國民黨黨團提供）

缺蛋危機持續延燒，陳吉仲21日在臉書發文致歉，國民黨中央與立院黨團22日分開召開兩場記者會追打缺蛋危機。國民黨總召曾銘宗表示，農委會主委陳吉仲多次保證不缺蛋都跳票，應該下台負責。國民黨文傳會副主委林佳興則於另一場記者會表示，面臨台灣雞蛋荒，農委會解決方法竟然是靠天氣，還頻頻至南投輔選。

應下台以示負責

國民黨立委謝衣鳳指出，農委會說，今年才大量進口30萬隻蛋雞，但為何不在去年就解決蛋雞不足的問題？她說，這30萬隻蛋雞或種雞，要等到2024、2025年才能實際反映到產蛋良率上，痛批「根本就緩不濟急」。

國民黨立委費鴻泰表示，蛋雞產地價格分別在107年每台斤20.5元、108年35.64元、109年25.5元，112年34.5元，到今年為40.5元，不僅缺蛋危機，蛋價也漲了一倍！曾銘宗說，過去三年多次質詢陳吉仲，他都拍胸脯保證不缺蛋，最後都一一跳票，「做一位政務官，說出的保證一再跳票，強烈要求陳吉仲必須下台！」

缺蛋卻頻頻輔選

林佳興說，去年缺蛋危機時，陳吉仲開出支票說「蛋荒會過去、蛋價會回穩」，如今已過1年，台灣人民還是深陷缺蛋、高蛋價危機中。他質疑，陳吉仲曾指出，天氣若回穩、禽流感減少，產蛋數量會增加，但農委會解決蛋荒的對策居然是靠天氣，這樣民眾「還要農委會幹嘛？」

國民黨桃園市議員凌濤則批評，面對台灣缺蛋的問題，陳吉仲承諾要解決農業困境，但卻在1個月內到南投輔選蔡培慧3次，他痛批是「只會大內宣而不會處理內政」。

陳吉仲為雞蛋致歉

陳吉仲21日於臉書發文表示，「要先對於消費者近日未能即時買到雞蛋，表達深深的歉意」，這也表示政府還有工作需要執行到位，農委會會投入升級蛋雞產業的競爭力，以穩定提供消費者所需。

他說，目前國內雞蛋產能受到「國際禽流感」、「飼料成本」等問題影響，未來將全面更新種雞場、「蛋中雞」場及蛋雞場的設施設備，可因應氣候條件的改變對產蛋率的影響，同時減少禽流感的影響，就可讓雞蛋產業永續不缺。

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陳吉仲

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