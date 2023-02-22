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影／基隆四接民團喊：要公投 林右昌：提案不屬地方自治權責

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
內政部長林右昌今到台中參加活動回應，公投提案不屬地方自治權責，並強調非駁回，對於文字遊戲說法，以「謝謝」回應。記者林佩均／攝影
內政部長林右昌今到台中參加活動回應，公投提案不屬地方自治權責，並強調非駁回，對於文字遊戲說法，以「謝謝」回應。記者林佩均／攝影

去年，基隆民團完成基隆護海地方公投連署，反對填海造陸、興建四接，卻在選前遭地方及中央技術性拖延至今。今上午民團在立院舉行記者會，吶喊「基隆要公投」，批內政部長林右昌玩文字遊戲。林右昌今到台中參加活動回應，公投提案不屬地方自治權責，並強調非駁回，對於文字遊戲說法，以「謝謝」回應。

公投領銜提案人王醒之說，前基隆市長林右昌選後高升內政部長，卻大玩文字遊戲，公開表示市長任內沒有同意四接，他並在記者會上出示公文，打臉林右昌，指2020年9月林右昌市長任內就瞞著基隆人民，發文台電表示「原則同意開發事項」，林右昌行為舉止簡直是「賣海求榮」。

林右昌今早到台中市石岡區出席活動，會後媒體提問，內政部駁回護海公投的原因，林表示，公投提案不屬於地方自治權責，在他上任前，已將這結論回覆給地方政府，他強調，這不是內政部駁回，是針對法律意見與提案內容將審議結果回覆給地方政府。

林右昌進一步解說，是提案內容有問題，不屬於地方自治的內容與範圍，內政部不是駁回，是針對提案內容將法律審議結果回給地方政府，要由地方政府與公民團體進一步研議。

他說，地方提案的內容不是寫甚麼就是正確，或一定可以公投，需有地方、中央審議制度，審議結果是就提案內容與法律部分給予意見，但准駁是向地方政府提出，因此准駁屬於地方政府。

至於公民團體認為這是林右昌在玩文字遊戲，林僅表示，「謝謝」。

林右昌 公投

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