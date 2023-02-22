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綠委：林明溱幫兒子佔車位再佔立委 南投縣民了然於心

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
國民黨南投立委補選參選人林明溱（左一）、競選總部總幹事林儒彬（左二）。圖／林明溱競選總部提供
國民黨南投立委補選參選人林明溱（左一）、競選總部總幹事林儒彬（左二）。圖／林明溱競選總部提供

國民黨南投立委補選候選人林明溱購置5000萬元豪宅，前促轉會副研究員吳佩蓉質疑，林明溱曾經收取建商50萬元的政治獻金，民進黨立委劉世芳今天說，林明溱先幫兒子佔車位，再幫兒子佔立委的位置，最後再傳給他，相信南投縣民都會了然於心。

林明溱父子日前聲稱，他是透過個捐贈的土地購置，資金來源包括自己的薪水與累積的選舉補助款，不過吳佩蓉昨天質疑，一般民眾不太可能知道建商要推案蓋房，林家如何得知啟人疑竇，而且林明溱曾經收取建商50萬元政治獻金，呼籲林明溱要說清楚講明白。

民進黨立法院黨團上午舉行輿情回應記者會，民進黨團副幹事長洪申翰表示，現在南投的立委補選如火如荼，林明溱父子的很多訊息陸續被揭露，越來越多人知道他們在南投橫行的狀況。

洪申翰指出，根據林明溱的說法，這個叫做平價住宅，其實會讓很多南投、中部的青年朋友感覺非常不舒服，「喜歡嗎？爸爸買給你」就是林明溱一路以來的施政風格，他做的很多事情看起來都是為了幫兒子鋪路。

洪申翰也說，當初建商在南投蓋這棟房子的時候，他們跟南投縣政府是如何互通訊息，坦白講確實受到非常多質疑，這棟房子的起造人就是林明溱的兒子，林儒彬的名字就直接寫在上面，「等於是在昭告天下，這棟房子從一開始蓋就是林家的」。

洪申翰質疑，這棟房子在需要打通關的部分，可能在南投縣政府裡面都非常順利，林明溱把家人的關係放到南投縣政府，甚至形成特權，所以才會跟建商之間有不尋常的訊息互通。

洪申翰再指，林明溱為了兒子在南投縣政府留了一個主管的專用停車位，這在大家看起來就是「家天下」，林明溱完全不分家人關係跟公共關係，現在南投終於有機會終結這種特權的狀況，大家有機會為南投爭一口氣。

民進黨立委劉世芳表示，她過去長期在行政系統單位服務，地方政府確實沒有「縣長特助」這樣的主管名稱，如果南投縣政府有所謂的縣長特助，證實林明溱除了提供兒子停車位，還安插給他特別的身份。

劉世芳批評，林明溱把國家的公務機關、行政部門當成是「家天下」，對於南投縣民來講非常難堪，希望選舉可以回歸到選賢與能，真正能夠讓南投縣民得到最大的利益，而不是先幫兒子佔車位，再幫兒子佔一個立委的位置，然後再傳給他，相信所有南投縣民都會了然於心。

林明溱

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