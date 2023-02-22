批蛋價漲、缺蛋成長期問題 藍委：跳票的陳吉仲應下台

蛋價上漲且雞蛋供應不穩，國民黨立法院黨團今舉行記者會表示，缺蛋問題長期無法解決，且連續幾年都出現，也都伴隨蛋價上漲，政府應拿出有效措施。國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，農委會主委陳吉仲多次保證不缺蛋都跳票沒達到，當然應該下台。

國民黨立委費鴻泰也表示，雞蛋產地價格從107年的每台斤20.5元，每年都上漲，漲到去年每台斤約40元，現在中盤商批發是52元，陳吉仲上台後至今，蛋價上漲100％，且跟鄰近亞洲國家韓國、日本、新加坡等比較，別人的薪資都高，但蛋價都比台灣便宜。

費鴻泰批評，這些國家飼料也都是進口，也有國際因素，但都能做到供蛋平穩，這麼簡單的事情陳吉仲都做不好，他呼籲「陳吉仲該走了（指下台）」

國民黨立委謝衣鳳指出，她的選區有許多蛋農，缺蛋問題長期無法解決，現飼料價格大漲，但政府卻要蛋價凍漲，導致生產成本過高而農民收入沒提高，最後就是供給不足，造成市場雞蛋價格上漲，人民荷包傷了、營養也不夠。

政府沒提出有效措施，例如過去也有進口不少蛋，但蛋價仍上漲，還有政府今年大量進口30萬蛋雞，這些最快要明年才能反應到產蛋良率，「那為何去年不進口？」，或是台灣培養自己種雞來源？行政院是否應成立「缺蛋小組」？

國民黨立委洪孟楷也表示，民進黨連續幾年都有缺蛋危機，行政院副院長鄭文燦上週視察超市都滿滿雞蛋，但許多超市真的缺蛋、也貼出公告，此外蛋價上漲後是否「不回來了？」。

重點不單是金額，而是民生物價調漲，民眾擔心調不回來、其他也漲，今年初蛋價上漲，希望不要到了年尾還繼續漲價，不然只會覺得「民進黨政府確實無能」

曾銘宗強調，黨團和立委同仁都實際去看，超市超商都有缺蛋情況，他從年前 多次質詢陳吉仲，陳都說不缺蛋，但「保證幾次就跳票幾次」，今年不缺蛋承諾未達成又上演，陳吉仲當然要下台。