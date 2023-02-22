影／南投立委補選吵蛋荒 藍綠為陳吉仲交火互嗆

南投立委補選，國民黨與其候選人林明溱今痛批，民間鬧蛋荒，農委會主委陳吉仲不解決，只顧選舉，頻到南投為他的學生、對手蔡培慧輔選，狠酸兩人的師生情誼是「陳明通、林智堅的翻版」。蔡培慧競總則表示，他們與農民座談解決南投農業、用水等問題，反觀林明溱只會潑髒水；民進黨也反嗆，林明溱只顧兒子。

國民黨南投縣黨部今開「只顧選情不顧民情！南投人要讓民進黨滾蛋」 記者會，黨中央副發言人呂謦煒指出，地方鬧蛋荒、蛋價飆，陳吉仲昨雖道歉，卻不解決問題，還有空來南投幫蔡培慧輔選，痛批陳，只顧選情、黨意，不顧民情、民意。

南投縣議員游顥也說，看陳吉仲為了師生情誼，盲目的為蔡培慧輔選，猶如「陳明通、林智堅的翻版」，而陳從去年到今年就只顧選舉，頻到南投陪蔡掃街、座談，但有沒有落實交辦農民陳情打問號，還是只是來拍照。

林明溱則說，陳吉仲對農業問題都輕描淡寫，只關心他學生蔡培慧要選舉，每次都動用國家資源幫她做人情拉票；另，陳當主委時，對岸不買南投茶葉，農民損失慘重，他若當選立委，一定會跟縣農會、縣長許淑華到對岸爭取大陸繼續購買。

對此，蔡培慧競選辦公室表示，南投是農業縣，蔡培慧邀陳吉仲與農民面對面了解農業困境，陳知悉後都立刻回應並交辦，農民朋友都非常肯定，也才陸續增加相關座談，蔡培慧更多次協助把南投農產銷往海內外，不像林明溱只想著去中國。

蔡培慧競辦也質疑林明溱，若林明溱有認真了解農民需求，就該知道蔡培慧近年不但實際爭取縣內旱灌區灌溉設施工程，解決南投名間、埔里大坪頂等地農業長期缺水問題，反觀林明溱卻為了選舉每天潑蔡培慧髒水，罔顧農民生計。

針對國民黨今記者會批民進黨只顧選情，民進黨副秘書長黃建嘉反嗆，林明溱只顧自己兒子、不顧南投孩子，才是真的引起南投青年世代的憤怒。也難為游顥這個藍營青年，只因不姓林，才沒立委可選，初選到一半被「攔胡」，還要說謝謝。

此外，蔡培慧競辦表示，蔡培慧、陳吉仲、詩人吳晟等是反國光石化運動認識的社運戰友，並非陳吉仲主委的學生，呼籲國民黨想要抹黑，也請先查清楚，不要張冠李戴。