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蔡政府因鬧蛋荒遭批 侯友宜： 解決問題是政府的責任

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
針對郭台銘批評蔡英文政府只會解釋問題，新北巿長侯友宜今在巿政會議後受訪也針對蛋價問題提出自己的看法。記者張睿廷／攝影
針對郭台銘批評蔡英文政府只會解釋問題，新北巿長侯友宜今在巿政會議後受訪也針對蛋價問題提出自己的看法。記者張睿廷／攝影

近來在鬧蛋荒，鴻海集團創辦人郭台銘罵蔡英文政府只會解釋問題，重點是要解決問題。新北市長侯友宜表示，蛋是民生物資中的生活必需品，政府有責任解決問題，並做好因應措施、平穩物價，這是政府的責任。

侯友宜今早在市政會議後說，民生物資裡面，蛋絕對是生活日常必需品，不管是家庭、餐廳，許多大小飲食都需要蛋，所以當缺蛋或是蛋的價格上漲，都會影響到民眾生活，政府有責任面對缺蛋及蛋價，不但要有配套措施，也要平穩物價，這是政府的責任。

侯友宜說，每個人都可以有不一樣的意見，但生活物資的大小事，應該是政府要作為第一要務的事，並全力以赴做到最好。這次的缺蛋及蛋價問題，政府須做好因應準備，也要快速解決問題。

侯友宜 蔡英文

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