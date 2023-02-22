蔡政府因鬧蛋荒遭批 侯友宜： 解決問題是政府的責任

近來在鬧蛋荒，鴻海集團創辦人郭台銘罵蔡英文政府只會解釋問題，重點是要解決問題。新北市長侯友宜表示，蛋是民生物資中的生活必需品，政府有責任解決問題，並做好因應措施、平穩物價，這是政府的責任。

侯友宜今早在市政會議後說，民生物資裡面，蛋絕對是生活日常必需品，不管是家庭、餐廳，許多大小飲食都需要蛋，所以當缺蛋或是蛋的價格上漲，都會影響到民眾生活，政府有責任面對缺蛋及蛋價，不但要有配套措施，也要平穩物價，這是政府的責任。

侯友宜說，每個人都可以有不一樣的意見，但生活物資的大小事，應該是政府要作為第一要務的事，並全力以赴做到最好。這次的缺蛋及蛋價問題，政府須做好因應準備，也要快速解決問題。