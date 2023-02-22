民進黨團：核二2號機3月停機除役 今年不會有缺電問題

國民黨立委王鴻薇昨天批評，核二廠2號機組將在3月停機除役，經濟部長王美花打包票不會有缺電問題，這種發言根本就是缺德，民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰今天說，政府已經規劃大潭電廠8號機在夏天前上線運轉，「今年應該不會有所謂缺電的問題」。

王鴻薇昨天在臉書發文指出，王美花聲稱有調度相關機組、都安排好了，水利調度也都處理好了，不會有缺電問題，但是台灣正值缺水，南台灣降雨是30年來最少，而且未來1年降雨機率低，台灣缺水又缺電，「王美花說用水力調度，沒有水是要怎麼發電，這種發言根本就是缺德」。

民進黨立法院黨團上午舉行輿情回應記者會，洪申翰受訪時指出，核二廠2號機預計在今年3月14日到期除役，這是長期的能源跟電力基礎政策，政府已經有規劃大潭電廠8號機，最快能在夏季的用電尖峰前上線運轉，而且裝設容量還比核二廠2號機來得更大。

洪申翰強調，從完整的電力估算來說，今年應該不會有所謂的缺電問題，王鴻薇把核能的除役跟水力發電兩件事情兜在一起，「可能她不是這麼了解能雲跟電力系統的運作」。

洪申翰說明，台灣已經進入能源轉型的階段，水力發電的運作方式已經跟過去有很大的不同，現在主要是把水力發電拿來當作抽蓄的發電使用，有點像是儲能的做法，最大的重鎮是在大甲溪流域，即使今年南部的水情看起來比較差，但是並沒有太影響到整體電力系統的運作。

洪申翰說，有關核二廠2號機的除役，政府本來就有規劃新的基礎上線，所以今年的供電不會有問題，所以請王鴻薇不要用錯誤的理解、過去的傳統觀念來看現在的水力發電。

民進黨團幹事長鄭運鵬表示，政府必須保證用電讓大家可以放心，但是核電其實沒有比較便宜，核二廠2號機是在40年前開始運轉，當時是國民黨執政，核發的許可證就是40年到期，所以不是因為民進黨執政提前除役。

鄭運鵬批評，國民黨一直想要把核能放在總體電力的佔比之一，但是沒有人敢提出政見，前總統馬英九在任內沒有提出來過，現在國民黨的縣市長、想選總統的人也沒有提出來，政府必須要滿足用電上的使用，所以請大家放心，「如果有缺電的狀況，民進黨執政要負責任」。

民進黨立委劉世芳表示，有關台灣缺電的問題，經濟部正在解決當中，但是台灣是以外銷為貿易導向，全世界對綠電的比例非常在乎，尤其是歐美國家，政府必須確保未來在外銷上面，不要受到綠電比例的影響。

劉世芳也說，台灣是屬於比較緊張衝突的地區，核電廠本身屬於基礎的關鍵設施，所以是非常重要的一環，但是在國家安全、天災地變等立場上，「我們不認為讓核二廠繼續延役是一個好的選擇」。