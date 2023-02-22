快訊

好市多1美食5年來近乎凍漲 關鍵原因曝光：那是帶路雞

疫後特別條例三讀通過：他點出交通運輸補助卻忽視「這項」

豬肉怎麼挑？肉販揭1部位「恐有病變腫瘤」要少吃：業內人士才知道

民進黨團：核二2號機3月停機除役 今年不會有缺電問題

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
核二廠2號機預計在3月14日停機，大潭電廠燃氣機組8號機預計3月底、4月初併網測試。圖／聯合報系資料照片
核二廠2號機預計在3月14日停機，大潭電廠燃氣機組8號機預計3月底、4月初併網測試。圖／聯合報系資料照片

國民黨立委王鴻薇昨天批評，核二廠2號機組將在3月停機除役，經濟部長王美花打包票不會有缺電問題，這種發言根本就是缺德，民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰今天說，政府已經規劃大潭電廠8號機在夏天前上線運轉，「今年應該不會有所謂缺電的問題」。

王鴻薇昨天在臉書發文指出，王美花聲稱有調度相關機組、都安排好了，水利調度也都處理好了，不會有缺電問題，但是台灣正值缺水，南台灣降雨是30年來最少，而且未來1年降雨機率低，台灣缺水又缺電，「王美花說用水力調度，沒有水是要怎麼發電，這種發言根本就是缺德」。

民進黨立法院黨團上午舉行輿情回應記者會，洪申翰受訪時指出，核二廠2號機預計在今年3月14日到期除役，這是長期的能源跟電力基礎政策，政府已經有規劃大潭電廠8號機，最快能在夏季的用電尖峰前上線運轉，而且裝設容量還比核二廠2號機來得更大。

洪申翰強調，從完整的電力估算來說，今年應該不會有所謂的缺電問題，王鴻薇把核能的除役跟水力發電兩件事情兜在一起，「可能她不是這麼了解能雲跟電力系統的運作」。

洪申翰說明，台灣已經進入能源轉型的階段，水力發電的運作方式已經跟過去有很大的不同，現在主要是把水力發電拿來當作抽蓄的發電使用，有點像是儲能的做法，最大的重鎮是在大甲溪流域，即使今年南部的水情看起來比較差，但是並沒有太影響到整體電力系統的運作。

洪申翰說，有關核二廠2號機的除役，政府本來就有規劃新的基礎上線，所以今年的供電不會有問題，所以請王鴻薇不要用錯誤的理解、過去的傳統觀念來看現在的水力發電。

民進黨團幹事長鄭運鵬表示，政府必須保證用電讓大家可以放心，但是核電其實沒有比較便宜，核二廠2號機是在40年前開始運轉，當時是國民黨執政，核發的許可證就是40年到期，所以不是因為民進黨執政提前除役。

鄭運鵬批評，國民黨一直想要把核能放在總體電力的佔比之一，但是沒有人敢提出政見，前總統馬英九在任內沒有提出來過，現在國民黨的縣市長、想選總統的人也沒有提出來，政府必須要滿足用電上的使用，所以請大家放心，「如果有缺電的狀況，民進黨執政要負責任」。

民進黨立委劉世芳表示，有關台灣缺電的問題，經濟部正在解決當中，但是台灣是以外銷為貿易導向，全世界對綠電的比例非常在乎，尤其是歐美國家，政府必須確保未來在外銷上面，不要受到綠電比例的影響。

劉世芳也說，台灣是屬於比較緊張衝突的地區，核電廠本身屬於基礎的關鍵設施，所以是非常重要的一環，但是在國家安全、天災地變等立場上，「我們不認為讓核二廠繼續延役是一個好的選擇」。

核二 民進黨 洪申翰

延伸閱讀

疫後特別條例編列預算 王美花：補助企業低碳設備

工商界提核二延役救電價 王美花：一定要停役

核二機組將除役...王美花稱不會缺電 曾銘宗：跳票就下台

林智堅認論文有瑕疵 王鴻薇：我被告被網軍污蔑應還清白

相關新聞

持續缺蛋民眾跑超市買不到 陳吉仲：非常不好意思

台灣缺蛋狀況嚴重，農委會主委陳吉仲昨晚在臉書上，表達歉意，今在新北表示，「讓消費者跑了超市一兩次才買到雞蛋，當然覺得非常...

四接案引發基隆護海公投 議員不分藍綠支持重新啟動

「守護外木山行動小組」推動「基隆護海公投」，內政部認非「非地方自治事項」受挫。公投領銜提案人王醒之今天說，將原案補正重新...

民進黨團：核二2號機3月停機除役 今年不會有缺電問題

國民黨立委王鴻薇昨天批評，核二廠2號機組將在3月停機除役，經濟部長王美花打包票不會有缺電問題，這種發言根本就是缺德，民進...

郭台銘發文批政府管蛋價 陳吉仲：感謝郭董關心

鴻海創辦人郭台銘昨天在臉書發文，批評政府管制蛋價，迫使蛋農打消生產意願，形成惡性循環。農委會主委陳吉仲今受訪表示，感謝郭...

藍：陳吉仲無法解決缺蛋 支持蔡培慧就是支持陳吉仲

國內缺蛋問題嚴重導致民怨四起，國民黨今舉行「蛋蛋的哀傷！陳吉仲忙輔選？看不見缺蛋危機？」記者會，質疑蔡英文政府提不出解決...

民進黨：林明溱只顧自己兒子 不顧南投孩子

國民黨今天舉行記者會批評，民進黨南投立委補選候選人蔡培慧只顧選情、不顧民情。民進黨副秘書長黃建嘉回應，國民黨籍候選人林明...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦