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俄烏戰爭前車之鑑 立委：宜恢復兩岸交流

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
民眾黨立委邱臣遠（左起）、張其祿22日召開記者會呼籲，台海穩定安全可不容緩，台灣政府應儘速備戰。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）
民眾黨立委邱臣遠（左起）、張其祿22日召開記者會呼籲，台海穩定安全可不容緩，台灣政府應儘速備戰。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

俄烏戰爭將滿週年，民眾黨總召邱臣遠22日檢視台灣備戰進度表示，我國向美國購買許多軍備，國防部應爭取美方儘早交付，並加入國軍的軍事訓練中，完善兵役訓練。同黨立委張其祿表示，民眾黨支持「兩岸和平，台灣自主」的論述，呼籲政府應嘗試恢復兩岸務實有效的溝通管道。

應催促軍備進度

邱臣遠表示，去年24日俄羅斯以「特別軍事行動」入侵烏克蘭，已造成近幾十萬人死亡，且國際原物料與能源價格大幅飆漲，全球通膨難以抑制。他說，美國情資單位預計中國將於2027年入侵台灣，台海戰爭風險直線上升，提升國防戰力已是朝野共識。

他呼籲，我國美方向購買許多軍備，國防部應向美方爭取儘早交付，並提前進行對國軍進行新型武器的訓練。邱臣遠指出，美國新任眾議院議長麥卡錫將於春季訪台，中共恐怕會有劇烈反應，政府應及早規劃因應措施，避免擦槍走火的意外。

整備國軍資源

民眾黨立委賴香伶表示，民眾黨原則上支持役期延長至一年，未來國軍每年將增加6到7萬可用兵力，但訓練資源與場地設備都跟不上。她指出，目前面臨少子女化浪潮，青年勞動力逐年下滑，政府徵用青年勞動力，就應儘速提出合理有效的訓練流程。

她說，現行國軍資源缺口大，如基層軍官不足；靶場稀疏，還需要配合週遭住民的生活作息，影響訓練的時程安排，且營舍改建進度嚴重落後，呼籲政府應儘速盤對兵役改革與兵源補充的規劃，以符合國軍的實際需求。

恢復兩岸交流

張其祿說，最近中國間諜氣球事件與對俄烏戰爭的態度不同，都造成中美關係更加緊張，但大國之間仍有衝突管理機制，但反觀台灣政府處理兩岸事務不見相關緩衝制度。他認為，台灣政府必須恢復兩岸務實有效的溝通，並嘗試與對岸建立衝突管理機制。

此外，他指出，俄烏戰爭至今，台灣有許多可以借鑑的經驗，包括運用人工智慧整合資訊、無人機在戰爭中的操作與訓練或爭取國際支援的方式等。張其祿強調，民眾黨的兩岸論述為「兩岸和平，台灣自主」，重視與對岸的交流與溝通。

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